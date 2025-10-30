防堵非洲豬瘟入侵國門！石崇良：未來入境「不分紅綠線」一律查核

台中爆發非洲豬瘟，衛福部長石崇良表示，除食藥署落實邊境查驗外，關務署也將對入境旅客不分來自疫區或非疫區，未來不分紅綠線都一樣進行查核。 圖：張良一／攝（資料照）

[Newtalk新聞] 台中爆發非洲豬瘟，中央持續採取相關措施，對此，衛福部長石崇良表示，除食藥署落實邊境查驗外，關務署也將對入境旅客不分來自疫區或非疫區，未來不分紅綠線都一樣進行查核，以強化邊境管理。

台中養豬場出現非洲豬瘟確診案例後，進行多項措施，且將針對邊境相關管制，對此，石崇良今日上午出席立法院衛環委員會，就「如何精進海外小型包裹夾帶肉品之查緝與防堵，持續強化阻絕疫情於國門，同時優化國內後續對於非洲豬瘟防疫」提出專題報告。

石崇良指出，國外食品運送方式多元，無論輸入方式，都適用《食品安全衛生管理法》，需向食藥署申請輸入查驗，符合規定才可輸入，一般來說自行出國帶回來的一般食品，單項次以6公斤及1000美元以下免申請食品輸入查驗，但經相關部會禁止輸入的品項仍不得輸入。

目前邊境所有攜入、輸入物品都會經過查核，主要方式包括X光與開箱稽核，主要由關務署執行，過去機場都會依據旅客來自非洲豬瘟疫區或非疫區，區分為紅線與綠線，拿到綠牌免檢識別卡的旅客，可以不用查核，但為了防堵疫情，現在配合關務署措施，「一律同等查核」以強化邊境管理。

另外，農業部專題報告也指出，防檢署與財政部關務署、行政院海巡署已建立溝通機制協同合作，嚴查入境旅客、貨櫃貨物、國際快遞郵包及岸際漁船，防堵海外疫病藉走私檢疫物傳入，也落實查核管制國際飛機航班及郵輪廚餘銷燬程序。

報告中也提到，防檢署自2018年起建立早期預警機制，採樣檢驗旅客違規攜帶、機場港口棄置及非法輸入的豬肉產品，截至2025年10月23日已檢測9511件樣本，其中997件呈病毒核酸陽性，來自中國、越南、泰國、馬來西亞等高風險國家，均已納入規劃機動調整管制措施，如加強檢疫犬組執勤等。

