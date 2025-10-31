防堵非洲豬瘟推廚餘清零 中市議員建議補助家戶廚餘機

國民黨議員李中主張，政府應全面禁止廚餘養豬，建議台中市府補助或贈送市民廚餘處理機。（圖／議員李中）

台中爆發非洲豬瘟疫情後，是否禁止廚餘養豬引議論，台中市議會31日進行警消環衛業務質詢，國民黨議員李中主張，政府應全面禁止廚餘養豬，建議台中市府補助或贈送市民廚餘處理機，粗估約需100億元經費。環保局長陳宏益表示，須考慮廚餘機加熱過程熱度是否足夠，若要排放至下水道需主管機關放寬規定。

李中表示，這次疫情最主要癥結點是邊境失守，而在非洲豬瘟疫情爆發後，廚餘處理問題引發討論與爭議，連行政院長卓榮泰都親自到台中視察廚餘掩埋，但回到源頭，要解決廚餘與疫情的問題，最重要應該全面禁止廚餘養豬。

李中舉雲林縣為例說，雲林是養豬大縣，連雲林都已經禁止廚餘養豬，台中市也應考慮跟進。廚餘養豬方式要付出很大社會成本，包括海關要嚴查入出境攜帶物品、港口要全力攔阻走私，環保、農業單位也要設法處理廚餘回收、載運及處理等問題，社會為了廚餘養豬付出的成本太高。

李中強調，目前廚餘處理方式包括養豬、掩埋、焚化等，他去年曾提案，建議市府補助或贈送每戶市民1台廚餘處理機，若家家戶戶都有廚餘機，每天產生的廚餘用處理機攪拌後變成乾粉施肥或直接排入下水道，可以解決廚餘問題並節省社會成本；若以每戶補助1萬元計算，台中市目前約有100萬戶，總計經費約需100億元。

環保局長陳宏益表示，以前廚餘可以賣錢，台中市售賣廚餘每年約可收入2500萬元，也因此財、主單位可能會對補助購買廚餘機有意見，但現在時空環境不一樣，相信會越來越多人支持，但須考慮廚餘機加熱過程熱度是否足夠，若要排放至下水道則需主管機關放寬規定。

