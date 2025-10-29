防堵非洲豬瘟擴散 中央籌組疫調團隊助台中市府釐清盲點

「非洲豬瘟中央災害應變中心」指揮官陳駿季29日下午召開記者會說明。（應變中心提供）

「非洲豬瘟中央災害應變中心」指揮官陳駿季今（29）日表示，檢視台中市政府所做的疫調報告中，還有疑點需要釐清，中央會組成疫調團隊，協助地方政府釐清疫情盲點；行政院長卓榮泰也指示農業部、環境部、內政部，結合全國縣市共同全力防堵疫情，也要求台中市政府配合。

應變中心今天召開第四十一次會議，由農業部次長杜文珍視訊主持，並由陳駿季指揮官進行會後記者會說明。會中除了針對第二輪工作狀況進行檢討及精進，而現在是防疫關鍵期，為了防堵疫情擴散，應變中心也決議中央將組成疫調團隊，協助地方政府釐清疫情疑點。

陳駿季表示，應變中心二十八日下午已經收到台中市政府提供的疫調報告，而中央災害應變中心也立即檢視此份報告，同時同步提供專家學者檢視，並且在二十九日上午由前進應變所指揮官杜文珍召開專家會議，共同就這份報告討論。

陳駿季表示，專家學者在上午專家會議中，給予非常多的寶貴意見，除了針對疫調報告之缺失應予以釐清，也要全力防堵疫情擴散，同時在與時間賽跑的情況下，建議中央可以邀集專家籌組疫調團隊提供協助，共同把防疫做得更好。

陳駿季強調，防疫工作不分你我，所有防疫人員都是夥伴，在與時間賽跑下，一定要讓防疫做得更好，中央會進一步來協助。

應變中心表示，首先在會議中說明目前豬場第二輪分級訪視的結果，全國養豬場五四四一場，現在已經完成三七四四場，在高風險豬場部分已完成百分之四十七、一般豬場已完成百分之七十一，皆無異常案例發生。另外針對化製場、化製車消毒作業，同步進行強化稽查，也有提供指引請業者參考，務必落實。

應變中心表示，針對次一層關聯場的疫調，已經匡列二十二場豬場、一場屠宰場、七場肉品市場及兩場化製場，在這段期間內，關聯場的車輛有接觸到的豬場、屠宰場、肉品市場及化製場也都被列為第二輪的擴大追查範圍。

應變中心說明，農業部和其他部會也會在十一月一日前提出一級生產鏈產業補助支持方案，協助禁運禁宰期間受到影響的產業。