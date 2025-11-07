防堵非洲豬瘟當機立斷！黃智賢讚黃有良「不怕事」：才有今天的豬市重起

全國歷經15天的豬隻禁運禁宰後，非洲豬瘟風波已暫時平息，豬市恢復拍賣、屠宰和運輸作業；此次爆發案例的台中市也持續遭受批評，台中市長盧秀燕更是數度鞠躬致歉。對於豬瘟應變過程，媒體人黃智賢今（7日）發文指出，好在有農業部獸醫所副研究員黃有良不怕事，多想了一層、多查了一層、多走了一步，才有今天的豬市重起。

針對此次危機，黃智賢指出，一場本不應爆發的非洲豬瘟，讓全台灣都受害，豬農父子的隨便跟隱匿疫情、養豬場的骯髒程度，以及連廚餘都不蒸煮就餵豬吃，根本已經到了虐待豬隻，一手造成疫情的犯罪程度。她直言，從頭到尾說謊，被羈押禁見，只是剛好而已。

針對台中市府，黃智賢痛批，本該監管廚餘、養豬場的官，貌似已達昏迷指數1，簡直無藥可救，無可救藥，但嘴巴還大聲不斷說謊，遮掩事實，「那些官跟豬農父子，交相賊，水乳交融。」



黃智賢直言，但在這樣的黑暗中，仍然有亮光，台中市直到10月20日被迫送檢體時，還輕忽的只勾選檢測「豬隻呼吸道疾病」；但農業部獸醫所副研究員黃有良，他並沒呆呆行事，被要求什麼就只做什麼。



黃智賢稱讚，黃有良竟然是大家幻想中才有的公務員，當時他去查閱檢體案場的病歷，跟化製監測資料，因為他認為，短時間裡那麼多豬隻死亡很不尋常，懷疑是非洲豬瘟，且認為必須檢驗，但由於他是接受委託的檢驗單位，必須由台中市提出委託才行；於是他建議市府加驗非洲豬瘟，台中市同意了，一測就檢測出強烈陽性訊號。



黃智賢說，黃有良怕有誤，請台中市緊急再次採樣，再次檢驗，依舊為陽性，於是10月22日凌晨開始緊急應變。她直言，台灣歷經非洲豬瘟的凶險，今天開始，算是過了第一關，後面還有許多考驗。

對於台中市府農業局怠忽職守，黃智賢質疑，如果不是因為我們有個黃有良，台灣會怎樣？大概是非洲豬瘟的疫情大擴散，甚至全境擴散，在幾十、百到幾千個豬場淪陷以後，人們才會後知後覺的醒悟。



黃智賢直呼，那會是怎樣的慘況？會有幾百萬隻豬被撲殺？台灣會有多久沒有本土豬，得從海外進口？又有多少人會傾家蕩產？多少食品產業會崩壞？多少餐飲行業，會從此不復勝況？



不過，黃智賢也坦言，幸好天佑台灣，大家有黃有良，因為他想多了一層、多查了一層、多走了一步，只因他不怕事，才有今天的豬市重起，台灣人心愛的台灣豬才能在懸崖邊被救，「謝謝黃有良，致敬黃有良。」

