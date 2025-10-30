防堵非洲豬瘟疫情擴散 邊境檢疫產業紓困齊發

非洲豬瘟疫情在台延燒，政府同步強化邊境防疫與產業紓困。財政部宣布，為防止跨境網購成為防疫漏洞，將自11月15日起要求所有快遞貨物進口簡易申報單，必須揭露電商平台或境外私人集運商資訊，違者最高可處7年徒刑及300萬元罰金。行政院則拍板通過「養豬產業鏈補助計畫」，投入約11億元幫助受影響業者，預計11月3日開放申請。

台中養豬場傳出非洲豬瘟疫情，中央下令全台禁宰、禁運豬隻15天。為減緩衝擊，行政院會通過補助方案，由農業部主責執行，對於養豬農民、屠宰場、批發市場及傳統肉攤等，推出多項補貼措施。

其中，養豬業者可申請延遲上市豬隻飼料費補助，每頭810元；毛豬承銷人暫停業務撥補1.5萬元；屠宰場停宰期間則按每頭280元補貼人事與勞務成本；傳統肉攤因暫停營業減少收入，每攤可領3萬元；毛豬市場租金損失每場最高20萬元。

農業部估計，全台約有6.2萬至6.4萬名業者受惠，並同步啟動金融支持機制，協助豬農及農企業申貸或展延舊貸，提供利息津貼最高1%，新貸利息6個月內由政府負擔。另外，對於母豬場及保育豬死亡損失，每頭最高給予2,500元，並祭出疫情通報獎勵金每案5,000元，鼓勵民眾主動通報。

在防疫方面，備戰「雙11」跨境購物潮與春節前走私高峰，行政院要求強化邊境檢查密度。各海關及防檢單位已對來自中國等39處高風險地區的旅客行李、郵包與快遞貨物，實施百分之百X光檢查，並將人工開箱比率提高到至少20%。財政部指出，光是10月24日至29日期間，海關已開箱查驗逾1萬9,000件，查獲違規豬肉製品13件、重達15公斤，違規者最高可處7年徒刑，並科300萬元罰金。

為防堵跨境電商進口風險，自11月15日起快遞進口貨件須揭露電商平台或境外集運商資訊，以利掌握來源並加強風險管理。行政院長卓榮泰並指示，針對高風險承攬商及報關業者加強查核，同時由數發部、農業部與電商平台共組「跨境聯防機制」，對疑似違法商品及豬肉製品即時下架，避免疫情由網購途徑入侵。

行政院強調，防制非洲豬瘟不僅要「守邊境」，更要「顧產業」。未來持續監控跨境電商物流流向，落實X光與人工查驗並強化平台稽核，同時透過補助與金融支持，穩定養豬產業鏈運作，減輕疫情防控期間的生計壓力。

