即時中心／綜合報導

為防堵台中非洲豬瘟疫情，中央26日宣布活豬禁宰禁運令再延長10天，本身豬肉庫存有限的小吃店紛紛受到影響。以干貝水餃聞名的台北知名水餃店「巧之味」，便宣布由於政府已宣布延長全台豬隻禁運禁宰令，因此自今（30）日起暫停門市營業；米其林必比登推薦的賣麵炎仔、鍾記原上海生煎包等名店，也相繼宣布暫時休息。

台中梧棲一處養豬場日前爆發非洲豬瘟疫情，農業部立即實施全國禁運禁宰令5天，並全面禁止廚餘養豬；不過為防堵疫情擴散，行政院長卓榮泰26日再宣布將禁令延長10天。然而，許多仰賴溫體豬肉的小吃業者，由於沒肉可以賣，相繼選擇暫時店休。

廣告 廣告

其中，以干貝水餃聞名的台北知名水餃店「巧之味」，便宣布由於政府已宣布延長全台豬隻禁運禁宰令，因此自今（30）日起暫停門市營業；待恢復正常屠宰後，也會隨時恢復正常供應。

另外，獲得米其林必比登推薦的賣麵炎仔、鍾記原上海生煎包等名店，由於目前市場暫時無法供應豬肉，也相繼宣布暫時休息，開店營業日期將再行公告。





快新聞／防堵非洲豬瘟疫情！豬隻禁運宰令延長 巧之味、賣麵炎仔等名店暫停營業

獲得米其林必比登推薦的賣麵炎仔，由於目前市場暫時無法供應豬肉，也宣布暫時休息。（圖／民視新聞資料照）





原文出處：快新聞／防堵非洲豬瘟疫情！豬隻禁運宰令延長 巧之味、賣麵炎仔等名店暫停營業

更多民視新聞報導

嚴重貧血診斷出癌症 醫：女性貧血應積極找病因

凌晨酒駕被逮！周孝安涉犯《公共危險罪》 北檢今火速起訴

74歲無照男超速撞死彰化小姊妹辯「他們闖紅燈」 遭法院判1年2月

