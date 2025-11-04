防堵非洲豬瘟病毒傳播! 竹縣發起"吃多少點多少"推動廚餘減量

生活中心／綜合報導

台灣首例非洲豬瘟確診後，讓不少縣市政府開始講究廚餘處理，新竹縣政府發起"吃多少、點多少"的活動，縣長楊文科特別出面示範，推動源頭減量，也能節能減碳和愛惜糧食，減少廚餘也能減少傳播病毒的風險。

台灣首例非洲豬瘟確診後，新竹縣長連點餐都小心翼翼，就怕吃不完，變成廚餘，廚餘量一多，非洲豬瘟傳染風險可能就越大。店家很配合，因為不少餐廳和家庭，食物中常有豬肉、香腸、火腿等，食材要是來自感染豬隻，恐怕成為防疫破口，廚餘最好要加熱到90度以上，至少60分鐘，才能防堵病毒，縣府的員工們一聽到，也都配合響應。

吃多少點多少！廚餘減量也能節能減碳 新竹縣帶頭防堵非洲豬瘟

吃多少點多少！廚餘減量也能節能減碳 新竹縣帶頭防堵非洲豬瘟。（圖／民視新聞）

縣府員工說 從自己的飲食習慣去下手，像是我的飯量比較少，不喜歡吃某些食物，或者是對一些食物上，有一些過敏之類的，那也都可以去跟店家那邊說明。

縣長楊文科透露，最近非洲豬瘟的問題引起我們上下都非常的重視這一件事情，希望大家一起來守護這些農民還有這些人能夠讓農民很快的來恢復養豬。廚餘量下降好處多，同時也能降低垃圾處理、減少甲烷排放，廚餘掩埋場也不再廚餘成小山。

餐飲業者說就把水瀝乾 倒乾淨之後，放在垃圾袋裡面打包好 丟垃圾桶裡面，所以我們在煮菜也是都會抓量打造防疫、永續和惜食，一舉三得，就從吃多少點多少、不浪費食物開始。





原文出處：吃多少點多少！廚餘減量也能節能減碳 新竹縣帶頭防堵非洲豬瘟

