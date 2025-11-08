防堵非洲豬瘟的關鍵！黃智賢致敬「他」：救起懸崖邊的台灣豬

政治中心／劉宇鈞報導

台中一處養豬場爆發非洲豬瘟疫情，在各界努力下，疫情初步守住。媒體人黃智賢特別致敬農業部獸醫所副研究員黃有良，她說，倘若沒有黃主動建議台中市府加驗非洲豬瘟，疫情恐怕會大擴散，「只因他不怕事，台灣人心愛的台灣豬，才能在懸崖邊被救」。

黃智賢7日以「我們要的是黃有良」為題發文表示，一場本不應爆發的非洲豬瘟，讓全台灣都受害，但在這樣的黑暗中，仍然有亮光，台中市直到10月20日被迫送檢體時，還輕忽的只勾選檢測豬隻呼吸道疾病，但黃有良並沒有被要求什麼，就只做什麼。

「他竟然是我們幻想中，才會有的公務員！」黃智賢提到，黃有良去查閱檢體案場的病歷跟化製監測資料，黃有良認為短時間裡那麼多豬隻死亡很不尋常，所以開始懷疑是非洲豬瘟，認為必須檢驗非洲豬瘟。

黃智賢強調，幸好台灣有黃有良（圖）。（圖／翻攝自中興大學獸醫病理生物學研究所網站）

黃智賢指出，受限於是接受委託檢驗單位，必須由台中市提出委託才行，黃有良建議加驗非洲豬瘟。檢測後發現強烈陽性訊號，為了求慎重，所以請台中市緊急再次採樣檢驗，還是陽性，於是10月22日凌晨開始緊急應變。

黃智賢直言，台灣歷經非洲豬瘟的凶險，目前算是過了第一關，但後面還有許多考驗，「如果不是因為我們有個黃有良，台灣會怎樣？大概是在非洲豬瘟的疫情大擴散，甚至全境擴散以後。在幾十，幾百，幾千個豬場淪陷以後，人們才會後知後覺的醒悟」。

黃智賢也說，如此慘況不僅會有大量豬隻被撲殺，「台灣會有多久沒有本土豬，得從海外進口？又有多少人會傾家蕩產？多少食品產業會崩壞？多少餐飲行業，會從此不復勝況？」

黃智賢強調，幸好台灣有黃有良，因為黃有良想多了一層、多查了一層、多走了一步，「只因他不怕事，我們才有今天的豬市重起，我們台灣人心愛的台灣豬，才能在懸崖邊被救。謝謝黃有良、致敬黃有良」。

