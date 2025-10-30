南部中心／洪明生、莊舒婷 屏東報導

總統府秘書長潘孟安在臉書發文，表示自己的阿公、阿嬤和舅舅，都是在市場賣豬肉的攤販，強調非洲豬瘟出現國內，心裡非常沉重，而他的哥哥潘芳泉，３０日接受採訪，特別帶著記者前往小時候常常跟弟弟一起玩樂的市場，回想起陪伴阿公阿嬤賣豬肉的時光。

防堵非洲豬瘟需國人全力配合 潘孟安：這是與時間賽跑的戰爭

潘孟安在臉書發文，說明自己家人以前是賣豬肉的，引發迴響。（圖／民視新聞）

總統府秘書長潘孟安哥哥潘芳泉：「菜攤啦菜攤肉攤都在這邊啦，就是一個攤一個攤嘛。」走進市場看著改建後的樣貌，回憶起小時候與家人在市場活動的日子，他是屏東縣議員潘芳泉，也是總統府祕書長潘孟安的哥哥。總統府秘書長潘孟安哥哥潘芳泉：「有時候就到肉攤去看我們的外公外祖母，大舅二舅他們在賣豬肉這樣啦，（那時候跟那個秘書長也是小時候都一起在市場這邊玩），對對對對對對，不是在菜市場就是在廟口嘛，變成我們一輩子的記憶啦。」

非洲豬瘟疫情影響台灣，潘孟安哥哥回到小時候外公外婆賣豬肉的市場。（圖／民視新聞）總統府秘書長潘孟安，日前在臉書發出一張吃肉燥飯和香腸的照片回憶過去，表示阿公、阿嬤跟舅舅都是在市場賣豬肉的攤販，小時候，常常看著他們汗如雨下的身影，濕漉漉的圍裙和雨鞋，還有清晨霧氣中那盞昏黃的燈泡，阿公阿嬤話不多，每天為生活奮鬥的背影，就像是每個認真生活台灣人的縮影，首例非洲豬瘟案例出現在國內，心裡非常沉重。總統府秘書長潘孟安哥哥潘芳泉：「早期鄉下的地方每一戶人家，都會養幾條豬啦是自己家裡養的啦，差不多兩三條的話也不會產生什麼豬瘟啦。」非洲豬瘟爆發，各界繃緊神經，就盼疫情可以趕快過去，讓豬農及相關產業人員，盡速恢復原本生活。

