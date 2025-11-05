防堵非洲豬瘟！北市焚化爐12/6前免費銷毀「非家戶」養豬廚餘
[Newtalk新聞] 配合農業部宣布全面禁止廚餘養豬，台北市環保局今(5)日宣布，12月6日前開放台北市共3座焚化廠免費銷毀非家戶養豬廚餘。可進場銷毀廚餘對象為團膳業者、事業單位、學校、夜市、市場和廚餘清除機構；開放時段則為每週一到週六上午8時到下午16時。
今年10月22日台中梧棲養豬場爆發非洲豬瘟疫情，農業部隨即宣布全台禁止使用廚餘養豬，讓養豬廚餘該如何去化和處置，成為各縣市政府迫在眉睫的問題。對此，台北市自10月23日起，到11月5日間，開放3座焚化廠處理台北市團膳業者、事業單位、學校、夜市、市場和廚餘清除機構的養豬廚餘。如今，因中央宣布將實施第二階段禁用廚餘養豬規定，北市環保局宣布，將延長免費銷毀非家戶養豬廚餘的時間到12月6日為止。
環保局說明，焚化廠開放處理豬廚餘期間，業者須在清運前確實瀝乾水分、減少廚餘量，並確保廚餘清運過程中不得有散落或滴漏等汙染環境情形。而未瀝乾水分、廚餘遞送聯單填寫不全或非免費銷毀的養豬廚餘則不得進入焚化廠，若業者挾帶外縣市廚餘進場，環保局將依《廢棄物清理法》從重處分。
此外，環保局表示，依《廢棄物清理法》規定，非家戶廚餘可委託合法清除、處理或再利用機構妥善處理。12月6日非洲豬瘟緊急應變期過後，北市焚化廠將不再提供免費銷毀非家戶養豬廚餘服務。
