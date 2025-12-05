防堵非洲豬瘟 地方防疫人員缺逾百名 農部擬向人總爭取

農業部長陳駿季也說，防疫過程中發現地方防疫人員不足，經初步統計需要70多名正式公務人員、30至40餘名的約聘僱人員等，會向人事總處爭取更多員額。（林良齊攝）

非洲豬瘟中央災害應變中心5日舉行，會中除了再次說明廚餘禁餵落日的政策外、新增活豬運搬車補助、秘密客查核高風險商店外，農業部長陳駿季也說，防疫過程中發現地方防疫人員不足，經初步統計需要70多名正式公務人員、30至40餘名的約聘僱人員等，會向人事總處爭取更多員額。

非洲豬瘟中央災害應變中心5日說明廚餘禁餵事宜，包括要裝設設備才能續用廚餘養豬；拍板活豬運搬車依噸數不同補助最高3000元；基於邊境管制已加強外，也將請相關人員赴高風險商店購買肉品檢測，確保環境中沒有非洲豬瘟病毒。

至於人力不足部分，陳駿季指出，目前地方初步回報正人力約需要70餘名，約聘僱則要30、40餘名，但要申請新的人力時也要提出新業務或原有編制不足等說明，此外《動物傳染病防治條例》除了縣市政府有其責任外，鄉鎮市區公所也有其任務，公所也應更精進。

至於未來全面禁止動物性殘渣用於養豬，植物性殘渣是否可以繼續於養豬場使用？陳駿季說，「可以」，但擔心開放蒸煮會偷用廚餘，因此2027年後養豬場蒸煮設備都會拆除，但植物性料源可以與飼料混合餵食。

有廚餘養豬農民今天串聯揚言拒載廚餘，環境部環管署副署長林左祥說，若是養豬戶不願載運廚餘，到今年年底為止會補助環保局協助業者清運，至於明年後則會由廚餘養豬業者接手，由於家戶廚餘不能養豬，預估事業廚餘會搶手，後年後事業單位則皆要自行委託許可業者清除及處理。

