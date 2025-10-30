防堵非洲豬瘟 廖偉翔：廚餘漏洞要從源頭補起
CNEWS匯流新聞網記者邱璽臣／台北報導
為防堵非洲豬瘟蔓延，台中市長盧秀燕29日表示，市府目標是將疫情完全鎖定在個案場內，杜絕外溢、盡速清零解封，副市長鄭照新也強調市府與中央正緊密合作。至於制度面漏洞，台中市立委廖偉翔在國會質詢時指出，防疫不能只靠口號，廚餘漏洞要從源頭補起，問題在於廚餘管理系統失靈。
關於這次疫情的傳播鏈，農業部長陳駿季在備詢時表示，「本土原本沒有非洲豬瘟，所以一定是境外流入，再進到廚餘體系」。對此，廖偉翔表示，因此若不處理根源，不管怎麼封場、怎麼禁運，疫情仍可能捲土重來。
廖偉翔說，農業部雖啟動疫調，但不能只查豬場與屠宰場，還要追查「病毒如何進入食品鏈、廚餘又如何流向養殖端」，並且檢討精進廚餘管理流程。他也指出，環境部要求養豬戶上傳蒸煮紀錄照片，卻沒有罰則依據；《廢清法》、《飼料管理法》都查無可處罰條文，地方只能勸導，而無法執法，制度漏洞必須補起。
此外，廖偉翔轉述，農業部長也在答詢中表示，將於本週公布相關補助與支持方案，協助豬農因應禁餵廚餘後的飼料轉換與成本壓力。最後，廖偉翔強調，防疫要靠制度，跟嚴格管理流程，而不是靠口號；中央與地方都該在管理流程、法源、補助與資訊透明上同步補強，讓防疫工作真正落實。
照片來源：廖偉翔臉書
