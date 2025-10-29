防堵非洲豬瘟 數發部強化電商管理

記者吳典叡／臺北報導

數位發展部今（30）日指出，為防堵非洲豬瘟透過電商商品流入國內，持續強化電商管理，其中，對境外未落地的電商，將依職權，要求所主管平臺落實動物傳染病防治條例規定，若平臺未依規辦理，依法得予以裁罰；對本土及已落地的境內電商，已建立跨部會與電商業者聯防平臺，推動即時防堵機制，強化違法商品防堵與下架機制。

數發部今日在行政院會報告強化電商管理相關作為，行政院長卓榮泰指出，為防堵跨境網路購物成為防疫漏洞，民國108年修正動物傳染病防治條例，增訂相關電商業者必須配合政府防疫檢疫的義務與責任。此外，對境外未落地的電商（如淘寶、拼多多等），應依動物傳染病防治條例、兩岸人民關係條例等相關規定要求，請各部會共同合作辦理；另針對違規廣告，請數發部立即邀集相關平臺業者共同研商廣告限制的處理，採取更高標準及要求，降低國人接觸違法商品的機會。

至於本土及已落地的境內電商，數發部指出，已建立跨部會與電商業者聯防平臺，推動即時防堵機制。定期邀集防檢署、警政署、國健署、食藥署、標檢局、公路局、職安署、通傳會、文化部、交通部等目的事業主管機關，3大電商公協會，4家大型C2C業者，及4家納管的網路廣告平臺業者召開聯繫會議，透過跨部會及業者間即時溝通，強化違法商品防堵與下架機制。

數發部表示，合作案例包含協助防檢署與Meta及蝦皮購物建立即時通報管道；下架如依托咪酯（法務部）、穿雲箭（內政部）、偽冒車牌（交通部）、電子菸（衛福部）等違禁品，展現跨部會聯防的成效。