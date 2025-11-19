防堵非洲豬瘟 數發部：與境外電商溝通、淘寶願配合

（中央社記者趙敏雅台北19日電）立委日前關切境外電商未落地納管問題，恐成非洲豬瘟防疫破口。數發部長林宜敬今天表示，針對淘寶、拼多多尚未在台落地納管，數發部已透過管道溝通，淘寶比較願意配合，首先以關鍵字封鎖，當偵測為台灣IP上網，中國製豬肉製品即不會顯示，另在金流、物流端阻擋，避免中國豬肉商品運至台灣。

網路電商拼多多、淘寶未在台灣落地納管，立委關切恐成非洲豬瘟破口，且若發生糾紛消費者求償無門，行政院長卓榮泰表示，會強力查緝肉品，同時要求經濟部、數發部研議，要求平台限期落地，若不配合納管，數發部將要求平台下架。

林宜敬接受Yahoo網路節目「齊有此理」專訪時表示，在電商管理上，數發部建立資訊流、金流與物流等3道防線，台灣境內電商配合政府要求，如momo、PChome等，不讓台灣使用者看到中國豬肉製品的商品。蝦皮跟酷澎目前都有分公司或直接投資商在台灣有落地，也遵守資訊流管控規範，落實第1道把關。

針對未在台灣落地的淘寶與拼多多，林宜敬表示，均有透過管道溝通，「淘寶其實還算蠻配合的」，先以關鍵字封鎖，當偵測為台灣IP上網，中國製豬肉製品即不會顯示；其次為金流端，會檢查是否為台灣民眾下單；最後在物流方面，即使是中國使用者訂購中國製豬肉製品，但寄件地址填寫台灣，也會被阻擋。

林宜敬說，淘寶比較願意配合，拼多多速度比較慢，但經過通知之後，拼多多至少在資訊流上，也陸續有所作為。

主持人追問，是否可強制淘寶與拼多多落地，或在未落地情況下直接封鎖。對此，林宜敬表示，相關措施必須有法源依據，這也涉及陸委會、經濟部等主管機關，目前數發部以資訊流、金流與物流等3面向，除了防堵非洲豬瘟，「也不能讓中國電商把台灣當成如入無人之境」。（編輯：潘羿菁、楊蘭軒）1141119