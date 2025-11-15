防堵非洲豬瘟 新北加碼飼料及設備補貼助豬農穩定轉型

新北市提供轄內養豬場相關防疫設施及消毒設備補助，強化防疫防線。(圖:新北市農業局提供)

新北市農業局十四日表示，因應非洲豬瘟疫情，中央宣布全面禁用廚餘，並提供飼料差額補助，新北市政府加碼補助，並額外提供防疫消毒設備補助，協助養豬場穩定營運及豬肉價量平穩，同時落實防疫政策。

農業部於全國禁運禁宰期間，針對廚餘養豬場提供每頭豬十五天補助三百元飼料差額，新北市原有八成豬隻使用廚餘餵養，此次禁用廚餘影響產業甚鉅，因此市府加碼補助一百五十元，每頭豬可獲補助四百五十元，以減輕改用飼料期間的成本壓力，協助豬農穩定經營，穩定豬肉供應。另亦提供轄內養豬場購置防疫設施及消毒設備補助經費一半，上限一點五萬元，強化養豬場生物安全，降低疫病傳播風險。

農業局指出，自中央宣布禁用廚餘，已派員巡查新北市養豬場計四百九十四場次，檢查是否違規廚餘餵養及落實生物安全措施。新北市加碼飼料差額補貼對象為本市領有廚餘再利用許可且依規定改用飼料餵飼之養豬場，防疫設施及消毒設備補助對象則為本市轄內養豬場，即日起可向新北市養豬協會登記需求，由協會協助申請各項補助，確保補助措施到位。

農業局提到，另倘經查獲違規使用廚餘，除依飼料管理法及動傳條例開罰外，相關中央及地方補助將不得申請，防疫期間請豬農切勿心存僥倖違規使用廚餘餵養。