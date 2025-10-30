防堵非洲豬瘟！機場取消免檢疫通道 手提行李一律X光檢查

為了防堵非洲豬瘟，我國的邊境查核全面加嚴 ，取消免檢疫通道。（圖：桃園機場公司官網）

台中市梧棲區一家養豬場爆發非洲豬瘟，外界憂心境外包裹夾帶肉品，可能成為防疫破口。衛福部長石崇良今天（30日）表示，會配合關務署強化邊境管理，機場查核將全面加嚴，不再以「紅綠線」風險來區分疫區或非疫區入境班機，未來所有入境班機及旅客一律同等查核，經過X光掃描或開箱檢查。

衛福部長石崇良今天出席立法院社福及衛環委員會，就「如何精進海外小型包裹夾帶肉品之查緝與防堵，持續強化阻絕疫情於國門，同時優化國內後續對於非洲豬瘟防疫」，進行專題報告。

石崇良在會前被媒體詢問如何因應非洲豬瘟相關邊境與市場稽查，他說，食藥署一直有針對攤商、超市等進行市場肉品稽查，今年到10月底為止已查核超過3.5萬家次，都沒有查獲來自非洲豬瘟疫區的產品。在台中發現有非洲豬瘟疫情之後，已經要求各衛生局加強嚴查中國大陸、東南亞商店，而且從本周起再增加查核的家次。

針對邊境包裹防堵，石崇良說，過去從邊境攜帶、輸入的物品都會透過X光掃描或直接開箱的方式查核，目前主要由關務署執行，X光掃描將擴大執行，機場旅客入境檢查不再區分來自非洲豬瘟疫區的紅線、非疫區綠線的通關檢查通道，改為一律等同查核，強化邊境管理。