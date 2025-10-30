防堵非洲豬瘟 衛福部：海關不分紅綠線加強查緝

台灣發現非洲豬瘟病毒，對全台養豬產業及民眾造成重大影響。衛福部長石崇良今天(30日)在立法院表示，為強化邊境管理，現在不分班機是否來自疫區，都會同等加強查緝；另外，衛福部一直在進行肉品稽查，現在也會增加查核家次。

台中一間養豬場出現非洲豬瘟病例，政府目前除了追查源頭外，也持續強化查緝。

衛福部長石崇良30日在立法院表示，在邊境所有攜帶或輸入物品都會經過查核，一種是透過X光，另一種則是直接開箱稽核，目前這部分主要是由財政部關務署執行，其中，X光掃描將擴大執行。

廣告 廣告

另外，過去民眾來台班機會依照是否來自非洲豬瘟疫區而分紅、綠線過海關，現在則不分地區加強查緝。石崇良：『(原音)過去大家可以感受到紅、綠線，你的班次如果是來自於非洲疫區的，你就要拿紅牌子；如果你是來自不是非洲疫區班次，就拿綠牌子，現在就是同等一律查核，強化在邊境管理。』

至於何時會啟動稽查夜市的不法肉品，石崇良表示，不管是攤商或超市，衛福部一直都有在進行肉品稽查，截至本月，已經稽查超過3萬5千家次，其中也包括販售東南亞商品的商店，目前沒發現來自豬瘟疫區的肉品。不過他指出，在台中發現非洲豬瘟病毒後，衛福部會要求各地衛生局增加查核的家次，預計從本週開始增加。(編輯：陳士廉)