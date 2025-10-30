防堵非洲豬瘟 財政部：海空運快遞貨物全數經X光檢查

海關一旦查獲檢疫物，移送防檢署裁罰。 圖：財政部提供

[Newtalk新聞] 為防堵非洲豬瘟入侵，海關與防檢署共同合作，在國際機場對自中國等39處高風險地區入境旅客行李、郵輪及小三通入境旅客行李，實施百分之百X光檢查；所有郵包均實施X光檢查，同時由中華郵政公司分流來自高風險地區郵包，再由海關加強查驗，並由防檢署檢疫犬加強嗅聞；所有海空運快遞貨物亦全數經X光檢查，並不定期實施專案查緝；對一般進口貨櫃(物)運用風險管理機制篩選查核標的，鎖定高風險貨櫃(物)進行人工查驗，並於農曆三節等緝獲高峰期間提高查驗強度。至於快遞業者未於簡易申報單填報電商平台(官方集運)或私人集運商資訊，不受理報關。此外，海關為將境外電商納入海關風險管理評估，預定自今年11月15日起，快遞貨物進口簡易申報單均應申報電商平台或境外私人集運商資訊，以利海關精確統計分析並進一步提升查緝效能。

財政部進一步指出，國內通報首件非洲豬瘟案例後，關務署重新檢視並立即加強各關查驗措施，包括每週至少2次由一級主管帶隊進行機動查緝，重點查驗違規紀錄較多業者申報貨物；與邊境防疫機關交流情資並通力合作，嚴格查核入境旅客行李、郵包、快遞及貨櫃(物)；精進風險分析，提高人工開箱比率。

財政部最後強調，從今年10月24日至29日，海關人工開箱已逾1萬9,000件，查獲違規豬肉製品13件共15.1公斤，已積極嚴查。面對「雙11」網路購物及農曆春節緝獲高峰期，除強力要求海關持續持續提高查核力道，並要求業者自律守法並慎選境外合作對象，一旦查獲不法，即依相關規定重罰。

