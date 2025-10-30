防堵非洲豬瘟！邊境查核全面加嚴 取消免檢疫通道「一律過X光」

衛福部長石崇良表示，未來所有入境班機及旅客一律同等查核經過X光掃描或開箱檢查。（圖／周志龍攝）

台中近日爆發非洲豬瘟疫情，初步研判病毒來源疑與境外包裹夾帶肉品有關。為防疫情擴散，衛福部食藥署與關務署聯手強化市場稽查與邊境檢疫，全面收緊查核標準。衛福部長石崇良表示，未來所有入境班機及旅客一律同等查核經過X光掃描或開箱檢查。

衛福部長石崇良今（30）日於立法院社會福利及衛生環境委員會表示，針對「海外小型包裹夾帶肉品防堵及非洲豬瘟防疫」議題，相關部會已展開跨部門應對措施。他指出，機場檢疫將取消過去依疫情風險區分的「紅、綠線通道」，未來所有入境班機及旅客一律同等查核，以強化邊境管理。

石崇良說明，目前邊境查核由關務署執行，凡進口或攜帶入境的物品，都須經過X光掃描或開箱檢查。為防堵違規肉品入境，X光檢查範圍將再擴大，檢疫強度也同步提升。

至於國內市場部分，石崇良表示，食藥署長期執行肉品稽查，今年截至10月已完成超過3萬5千家次的查核，尚未發現自疫區輸入的肉品。此次疫情發生後，已要求各地方衛生局加強查核密度，特別針對中國及東南亞商店加大稽查力度，本週起將再增加檢查家數。

石崇良強調，非洲豬瘟對畜牧產業威脅重大，防疫工作必須「零漏洞」。除了市場及邊境的全面稽查外，各部會也將持續合作，從國門到地方建立更嚴密的防線，確保疫情不再擴散。

