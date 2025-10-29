防堵非洲豬瘟！關務署強化邊境管理 6天內查獲13件違規

財政部關務署。(圖／中國時報吳靜君攝)

財政部關務署表示，10月24至29日執行加強抽核措施以來，各關人工開箱查驗件數超過1.7萬件，查獲違規豬肉製品13件、共15.1公斤，其中7件為旅客違規攜帶入境、5件郵包、1件快遞，來自中港澳、泰國、越南。

台中發現非洲豬瘟案例，被外界指責是邊境管理出現問題，關務署強調，海關一向以高標準、高規格、高警戒的嚴謹態度把守國門，落實進口郵包、快遞貨物及高風險地區入境旅客行李百分之百X光儀檢，並與各邊境查緝機關通力合作，嚴格執行各項邊境管制措施。

關務署表示，自112年1月1日至114年10月29日，海關已查獲未經檢疫豬肉製品3,445件、3,044公斤，均移送農業部動植物防疫檢疫署依動物傳染病防治條例裁處。為強化防堵非洲豬瘟入侵，各關自114年10月24日起，針對自中國大陸、港澳、越南及泰國等高風險地區進口貨物、郵包及入境旅客行李加強抽核，提高人工開箱查驗比率，從嚴查核。每週並由一級主管帶隊執行專案查緝至少2次，並請防檢署檢疫犬隊配合協查。

關務署最後表示，海關將持續落實相關邊境管制作為，與主管機關農業部，共同守護國門及非疫家園，並呼籲國人切勿違規攜帶或輸入豬肉製品，違者依據動物傳染病防治條例移送防檢署，最高可處新臺幣100萬元罰鍰。

