防堵駭客挾持衛星 資策會築「太空級資安防火牆」

（中央社記者趙敏雅台北22日電）衛星被視為強化通訊韌性的關鍵，其中資安議題也成為全球焦點。資策會資安所開發衛星通訊資安機制，與近年投身衛星領域的芳興科技等業者合作，推出星韌通訊方案，期望提升衛星通訊系統穩定性。資策會資安所技術總監張文村表示，「資安防護沒有結束的一天」，方案將隨攻擊手法演變持續升級。

俄烏戰爭期間，烏克蘭透過低軌衛星成功聯外，讓各界對低軌衛星發展更加重視。然而，戰事初期，烏克蘭的衛星通訊服務曾遭惡意干擾與阻斷，嚴重影響政府訊息發布，也因此引起全球對衛星通訊資安威脅與防禦的高度關注。

為持續強化通訊韌性與資安防護，數發部數產署今年啟動計畫，邀集芳興科技等多家業者與資策會資安所組隊，投入非地面網路通訊、衛星通訊安全技術研發與應用驗證，催生星韌通訊方案，若地面網路癱瘓，可切換至太空低軌衛星進行訊號傳輸，提供一套穩定、具備資安防護的通訊系統。

張文村分析，衛星通訊有3大特性，帶來相對應的資安挑戰，首先，衛星傳播介質與廣播特性，過程易受攔截，訊號加密已是必要；再者，衛星為獨立供電，一旦被駭客植入耗電程式，極可能導致衛星電力耗盡而當機；此外，衛星運行期間，訊號須在短時間內有效轉傳資料，當駭客挾持1顆衛星或1組衛星時，就可能造成資料傳輸中斷或資料竄改。

面對這些威脅，資策會資安所扮演「守門員」角色，主導資安架構設計，希望建立一套連得上、守得住，也能自主維運的通訊方案。張文村強調，星韌通訊方案中，資訊安全機制與網路攻防技術等都由台灣團隊掌握，可以有效迴避技術封鎖與外部干擾風險，在資安自主能量具有重要意義。

資策會資安所現階段針對網路電話（VoIP）系統進行異常行為偵測，能夠攔阻通訊過程中的異常連線與潛在攻擊，維持通訊功能。張文村形容，這套偵測機制如濾網，攔下可疑雜質或石頭，避免水管堵塞。同時，也強化設備識別功能，防止偽冒連線，避免機密資料傳給錯誤對象。

在網路攻防應對上，張文村指出，資策會資安所針對衛星通訊常見的攻擊手法設計攻擊腳本，並模擬真實駭客的攻擊行為，協助合作業者進行測試，「就像是國軍漢光演習，我們幫他們（業者）演練測試」。一旦發現弱點，資策會資安所將提出對策，供業者作為補強參考。

星韌通訊方案已初步展示，並公布改版成果，後續將搭配業者後續商轉時程。張文村笑說，「資安防護是永無止盡的一條路」，並比喻就像警察抓壞人，壞人會不斷改變方法，同理，駭客的攻擊手法也會更多元，尤其隨著衛星功能愈來愈強，將有新的資安威脅，因此，星韌通訊方案將不斷進化，持續強化防護能力。（編輯：潘羿菁）1141122