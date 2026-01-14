防堵黃牛 北市：裁罰190件最高264萬元 會員費與票券合售也違法

台北市文化局今天表示，北市府成立「黃牛防制專案小組」，自民國112年迄今累計裁罰藝文表演票券黃牛190件以上、總金額逾新台幣3900萬元，更有單一個案最高開罰高達264萬元。北市府提醒，近期檢舉案件大多是把會員費與票券合售，所獲高於票券原定價，因此同樣違法。

台北市文化局14日指出，為打擊黃牛亂象，北市府成立「黃牛防制專案小組」，聯手多單位查緝不法黃牛，並提醒民眾，若將會員費與票券合售，也同樣違法。（圖／台北市文化局提供）

台北市文化局發布新聞稿指出，為維護藝文市場秩序，北市府已成立「黃牛防制專案小組」，從112年迄今累計裁罰超過190件，其中並有單一案件最高裁罰達264.6萬元紀錄，呼籲民眾切勿非法加價售票。

文化局強調，近期許多檢舉案件大多是將會員費與藝文表演票券一起販售，所獲高於票券的原定價因此觸法。另外，有些人不熟悉法令，或認為僅是協助取貨代售，然而無論是否完成交易，或僅是協助黃牛行為，都必須負擔法律責任。

文化局透露，被裁罰達264.6萬元案件發生在近年周杰倫嘉年華世界巡迴演唱會，觸法者以「買娃送票」模式，將每張原價5880元票券以新台幣4萬高價售出，共賣出9張票，合計獲利36萬元。北市依文創法規定，販售金額超過票面金額或定價5倍以上，以每張票面金額裁罰50倍。

文化局提醒，民眾若發現黃牛，可到「文化局檢舉黃牛專區」檢舉，若具名檢舉查證屬實，可按裁處罰鍰20%核發檢舉獎金，最高10萬元。