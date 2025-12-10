防堵黑市走私 輝達「晶片追蹤技術」曝光！靠「這招」鎖定晶片所在地

輝達研發訊號時間差定位技術，鎖定Blackwell晶片位置，強力防堵黑市走私。 圖：翻攝自 NVIDIA Blackwell 架構新聞稿

[Newtalk新聞] AI晶片在黑市流竄難以追蹤的亂象恐將終結，未來這些高價硬體身在何處都將無所遁形。據外媒《路透》10日獨家消息，輝達已研發出利用訊號傳輸時間差來鎖定晶片所在國家的技術，精準度極高。這套具備地理定位功能的新機制，初期鎖定最新的Blackwell系列產品，雖被視為美方防堵走私的利器。

這套追蹤機制的運作核心，在於計算晶片與輝達伺服器連線時的「訊號延遲」時間，藉此反推硬體實際所在的地理座標，精準程度直逼現行的網際網路定位服務。據了解，這項功能將率先部署於輝達新一代Blackwell系列晶片，主因是該架構在安全驗證的效能上，遠優於前代的Hopper與Ampere系列；透過GPU內建的「機密運算」能力，能有效執行這項遠端偵測任務。

儘管外界解讀這是為了配合華府政策，但輝達在對外聲明中避談「反走私」敏感字眼，僅定調為協助客戶管理的工具。輝達方面指出，目前正導入一項運用GPU遙測技術的新軟體服務，主要目的是讓資料中心營運商能即時掌握AI運算設備的「健康狀況、完整性與庫存數量」。消息人士透露，這套目前尚未公開發布的系統，近幾個月已在私下場合向客戶展示，未來預計以選用軟體的形式，提供給客戶端安裝使用。

事實上，美國官方近期正加強清查晶片違規轉運與走私案件。就在不久前，美國司法部才剛宣布瓦解一個龐大的非法供應鏈，該集團企圖將總價高達1.6億美元的輝達晶片暗度陳倉運往中國。面對白宮及國會兩黨議員頻頻施壓，要求科技巨頭拿出具體作為，防堵AI關鍵技術流入受制裁國家，輝達此時端出的新技術，正好能填補二手市場轉售難以追蹤的監管黑洞。

不過，這項新功能猶如雙面刃，雖滿足了美方合規要求，卻可能讓輝達在中國市場的處境雪上加霜。即便美國總統川普日前釋出善意，宣稱將放寬H200晶片對中出口管制，但這種具備「定位追蹤」能力的技術，已觸動北京敏感神經。中國網路監管機構近期大動作傳喚輝達，強烈質疑其產品內藏允許美方繞過安全機制的「後門程式」。儘管輝達嚴正否認，並強調技術運作不會犧牲安全性，但市場擔憂這恐將導致中國企業被迫縮手，限制採購相關產品。

