防堵黑心橄欖油！新制明定6大分類 攙偽假冒最重關7年、罰8千萬

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為避免不肖業者以低價橄欖粕油混充高價橄欖油販售，食品藥物管理署今（12）日預告「食用橄欖油及橄欖粕油品名及標示規定」草案，未來橄欖油產品須依照製程及成分明確命名，橄欖粕油不得標示為橄欖油，新制預計自2027年7月1日起正式上路。

食藥署表示，這次修法主要是為了防止業者利用「純橄欖油」或「頂級橄欖油」等模糊字眼誤導消費者，讓民眾能清楚辨識不同等級及製程的橄欖油產品。

低價橄欖粕油混充事件 促使標示制度檢討

今年初食藥署查獲2家業者涉嫌從國外進口低價橄欖粕油，添加銅葉綠素後重新分裝，並標示為「日本一番頂級橄欖油」販售，涉嫌違反《食品安全衛生管理法》及《刑法》相關規定。

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為避免類似事件再度發生，食藥署參考國際食品法典委員會（Codex）規範，並依國內市場需求制定新的標示標準，要求產品名稱須與實際製程及內容物相符。

初榨橄欖油定義更嚴格 不得經額外加工

根據草案內容，「初榨橄欖油」僅限以橄欖果實經清洗、物理壓榨、過濾及離心等方式取得，不得進行其他加工程序；符合特定品質標準者，才能標示為「特級初榨橄欖油」。

若初榨橄欖油經過脫膠、脫酸、脫色、脫臭等精製程序後，則必須標示為「精製橄欖油」，不得再以原本名義販售；「橄欖油」則是以初榨橄欖油及精製橄欖油混合而成；「精製橄欖粕油」是以橄欖榨油後剩餘果渣，透過溶劑或其他物理方式萃取油脂，再經精製處理而成；「橄欖粕油」則是以初榨橄欖油及精製橄欖粕油混合而成者。

橄欖油、橄欖粕油全面區分 名稱不得混用

食藥署出，新制度將橄欖油產品區分為六大類別，且特別規定「精製橄欖粕油」及「橄欖粕油」的品名字體大小必須一致，不得以任何形式標示為「橄欖油」，避免消費者混淆。

品名 製程 特級初榨橄欖油

（extra virgin olive oil） 橄欖果經清洗、物理性壓榨、過濾及離心外，

未經其他方法處理製成者。游離酸度每100公克≦0.8、Delta K≦0.01。 初榨橄欖油

（virgin olive oil） 橄欖果經清洗、物理性壓榨、過濾及離心外，

未經其他方法處理製成者。游離酸度每100公克≦2.0、Delta K≦0.01。 精製橄欖油

（refined olive oil） 初榨橄欖油經脫膠、脫酸、脫色、脫臭等

加工步驟（再酯化製程除外）製成者。 橄欖油

（olive oil） 以初榨橄欖油及精製橄欖油混合而成者。 精製橄欖粕油

（refined olive pomace oil） 橄欖粕以溶劑或其他物理方法提油，

再經脫膠、脫酸、脫色、脫臭等加工步驟（再酯化製程除外）製成者。 橄欖粕油

（olive pomace oil） 係指以初榨橄欖油及精製橄欖粕油混合而成者。

標示不實最高罰400萬 攙偽假冒最重可判7年

食藥署指出，未依規定標示者，可依《食安法》第22條處3萬元以上、300萬元以下罰鍰；若涉及標示不實，則可依第28條規定處4萬元以上、400萬元以下罰鍰，並要求產品限期回收改正。

若查獲攙偽、假冒橄欖油等情形，違反《食安法》第15條規定者，最重可處7年以下有期徒刑，並得併科8000萬元以下罰金。

食藥署強調，新制目的在於建立更透明的標示制度，讓產品名稱真實反映製程與品質，避免業者利用模糊用詞誤導消費者，也協助民眾在選購橄欖油時能更清楚辨識產品差異，保障消費權益。

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