防堵「北捷事件」模仿效應！ 刑事局啟動全國網巡專案 三日掌握71則恐嚇訊息、8人到案

【警政時報 徐煜勝/台北報導】近日「北捷事件」引發社會高度關注，部分網路社群、匿名論壇及通訊軟體隨即出現疑似「模仿犯罪」的恐嚇文字與暴力叫囂，甚至以「將對特定地點發動無差別攻擊」等語句散布不安情緒。對此，刑事警察局嚴正表示，凡藉網路散布恐嚇、鼓吹或煽動暴力之言論，均屬嚴重危害公共安全行為，警方將以最高強度蒐證、溯源、查緝，依法究辦，絕不寬貸。

刑事局積極防堵北捷事件後續模仿效應。（記者徐煜勝翻攝）

刑事警察局指出，社群平臺、匿名論壇與通訊軟體並非「看不見、查不到」的灰色地帶，相關貼文、留言或轉傳內容即使事後刪除，仍會留存數位紀錄與網路足跡。任何以玩笑、跟風或試探心態發布恐嚇、暴力或不實訊息者，不僅可能引發社會恐慌、排擠公共安全資源，更可能觸犯刑責或遭受行政裁罰。

為防止網路「模仿效應」持續擴散，刑事警察局已統籌全國各警察機關啟動網路巡查專案，針對疑似恐嚇、宣揚暴力、煽動攻擊或散布假訊息等內容，採取「即刻鎖定、迅速蒐證、嚴查究辦」的強勢作為，並與檢察機關密切合作，依法偵辦。警方統計，截至114年12月24日中午12時止，短短3天內已掌握71則相關網路言論，並查獲8名犯嫌到案，其中2人經法院裁定羈押，另有1名犯嫌於開庭時當場聲押，展現檢警聯手防堵模仿犯罪言論、維護社會安寧的決心。

刑事警察局強調，後續將持續擴大清查行動，對於躲藏在螢幕後散布恐嚇與暴力言論的違法行為，必定追查到底、依法究責。警方同時呼籲民眾，切勿恣意發布、轉傳或附和任何恐嚇與暴力內容，以免助長社會不安、放大負面效應；若發現疑似恐嚇或危害公共安全的貼文、留言或訊息，請即保留截圖、連結、帳號資訊及發文時間，並撥打110或就近向警察機關報案，共同守護社會安全。

