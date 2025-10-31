防境外電商成非洲豬瘟防疫破口 海關、防檢署強化查緝

進口貨物100%X光查驗外，因應台中爆發首例非洲豬瘟，為避免疫情擴大邊境管制嚴加戒備，台北關和防檢署桃園分署檢疫犬隊不分白天晚上，每週至少2次不定期到機場快遞專區，針對來自中國、港澳、越南及泰國等高風險地區進口貨物進行聯合查緝。

台北關副關務長范天行說明，「我們除了100%做X光查驗之外，我們有個機動巡查隊，隨時不定期地都會在理貨區，隨時對那些高風險地區加強查核。」

針對境外電商網購平台被指涉販售海外疫區豬肉製品，透過貨櫃及包裹輸入恐淪防疫破口質疑，台北關表示一向以高標準、高規格的嚴謹態度把守國門，高風險地區輸入的一般和快遞包裹都加強抽核，提高人工開箱查驗比率。

防檢署桃園分署秘書徐萬德指出，「我們利用犬隻非常靈敏的鼻子，再加上海關他有X光機器的查驗，以及他們的強制查驗權，在這樣的一個狀況之下，針對於高風險來的地區更全面的去做這樣一個查驗動作。」

關於入境旅客行李查驗，中央災害應變中心表示，維持非洲豬瘟高風險國家的分流制度不變，但針對所有入境旅客的行李查驗比例提高；另外若有旅客拒檢將先勸導，但旅客仍堅持拒檢會協請海關協助開行李查驗，查到違禁品最高開罰100萬元。

