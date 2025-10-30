防境外非洲豬瘟！農業部：入境手提行李一律X光檢查

中央應變中心今（30）日指出，原先僅針對39國非洲豬瘟高風險入境旅客實施100％手提行李X光檢查，但即日起改為不分高低風險，凡入境旅客皆要進行X光檢查。（賀培晏攝）

非洲豬瘟爆發後全國繃緊神經應對，除針對目前疑似為病源的廚餘進行嚴格處置外，邊境查驗也上修嚴謹程度，中央應變中心今（30）日指出，原先僅針對39國非洲豬瘟高風險入境旅客實施100％手提行李X光檢查，但即日起改為不分高低風險，凡入境旅客皆要進行X光檢查。

據了解，目前針對非洲豬瘟的邊境控管為，來自大陸、越南、泰國等共計39國的「高風險地區」入境旅客，實施手提行李百分之百的X光儀器檢查；托運行李則是不分地區，一律百分百X光儀器檢查，且進口郵包也同樣百分百檢察，高風險地區還會加強查核、由防檢犬加強嗅聞。

而非洲豬瘟爆發後，相關邊境控管也進一步加強，農業部長陳駿季指出，即日起無論旅客從疫區還是非疫區進入，所有手提行李都需要經過X光檢查，若有疑慮也一律開箱檢驗，盼透過此種方式加強控管

陳駿季表示，現在拒絕手提行李檢查並無相關罰則，因此未來將加強相關修法，而在此之前，若旅客拒絕配合將會派人跟到「出海關前」，要求海關強制檢驗，若查驗攜帶違規肉品將立即開罰，初犯20萬元、累犯最高可罰100萬元。

