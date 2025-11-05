防大巨蛋又漏水！遠雄祭9萬公尺防水膠帶 體育局密切監督

台北市體育局今日表示，遠雄已經針對鈦板接縫處施作9萬公尺長防水膠帶，未來將持續密切監督改善狀況。（台北市體育局提供）

台北大巨蛋啟用近2年，卻因漏水頻登媒體版面！台北市體育局今日表示，遠雄已經針對鈦板接縫處施作9萬公尺長防水膠帶，未來將持續密切監督改善狀況。

台北大巨蛋啟用近2年，漏水問題仍持續發生，目前已被市府開罰240萬元，然而台北市議會要求遠雄列席專案報告，但遠雄卻逕自缺席，讓民眾黨市議員陳宥丞痛批，「直接不出席，遠雄真的很沒出息。」此外，大巨蛋營運評估績效竟有80.25過關，但遠雄至今不願公布相關細節，讓各黨派市議員痛批蓋牌。

台灣爭取國際賽事，大巨蛋恐成為關鍵場地，但陳宥丞憂心若因漏水而落選，「請問誰要來負責？」因此體育局允諾會找相關單位會勘。台北市體育局今（5日）邀集台北市土木技師公會，會勘大巨蛋屋頂漏水改善情形，為督促遠雄公司確實落實維護管理，今日三方針對現行抓漏SOP進行檢視與討論，未來將持續密切監督改善狀況，並依照合約辦理。

遠雄巨蛋公司說明，較去年9月的漏水情形相比，截至目前，屋頂接縫施作之防水膠帶總長超過9萬公尺，檢修率達9成以上，導水盤體數量亦降減9成以上，在修繕作業上呈現階段性成果。現階段亦導入GPS定位、熱顯像儀等科技方式於室內協助尋找漏水點，並採用更高耐候性防水膠帶，擴大外屋頂加強修補範圍，以持續提升整體止漏效果。

會中技師公會指出，大巨蛋屋頂採大面積鈦板曲面設計，接縫要做到完全密合具有相當挑戰，且水路容易四處流竄，使得抓漏難度提高。遠雄巨蛋公司目前已針對鈦板接縫處施作9萬米長的防水膠帶，並導入科技檢測方式找出漏水點，同時改用更高耐候性的防水膠帶材料，漏水影響範圍將逐步受控制。

最後，台北市體育局表示，感謝公會專家協助提供專業意見，未來將持續密切監督改善狀況，並依約辦理，維護大巨蛋場館使用品質與安全。

