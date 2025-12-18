防失智宣導 伴長者漫步街道

活動陪伴長輩漫步市區街道，與民眾及店家宣導營造失智症有愛、友善，傳遞溫暖的橘色力量。（巿府提供）。

記者鄭鈞云∕基隆報導

二０二五年「RUN伴TAIWAN─基隆場，失智症宣導活動」，十八日上午於市區街道熱鬧登場！基隆市長照顧服務管理所辦理並攜手國際扶輪三四九０地區基隆分區，共計九社共同舉辦，號召共三百一十名民眾及長輩一同參與，陪伴長輩漫步市區街道，與民眾及店家宣導營造失智症有愛、友善，傳遞溫暖的橘色力量。

「RUN伴」是全球關注失智症議題的倡議活動，透過陪伴長者走入社區，讓民眾在互動中培養對失智症的理解與友善意識。活動由社團法人台灣居家服務策略聯盟引進台灣，今年基隆市再次延續去年「領頭羊」的精神，成為全台唯一由政府主辦的RUN伴城市，展現公私協力推動失智友善環境的決心。

伴走路線規劃在以基隆轉運站大頂棚為起點，途經海洋廣場的湛藍海景、海港氣味的崁仔頂、觀光美食代表的基隆廟口夜市、市政核心的基隆市政府、直到美麗的基隆港務分公司頂樓花園，整段路程除了搭配市府大力推動的「騎樓整平計畫」，也特別感謝基隆市警察局執行交通安全疏導，讓長輩走的安心又安全，沿途的友善商家也暖心響應，不僅提供座椅與茶水，更主動與隊伍互動問候，展現「基隆有愛城市」失智友善的溫暖力量。

今年度的RUN伴活動除特別開放一般民眾報名參加，更攜手國際扶輪三四九０地區基隆分區、共計九社共同舉辦，由西北扶輪社擔任主要窗口，展現扶輪社對高齡友善社會的支持與關懷，讓更多需要被照顧與陪伴的長者能夠在有愛城市安心安老。

基隆市衛生局局長張賢政亦陪伴長輩一起漫步，沿途貼心提醒長輩注意安全，並感謝所有協辦單位，包括警察局、交通處與文化觀光局等單位的支援與協助。「友愛智者，社區相伴」，張賢政也呼籲：多一份關心、愛心和多一點耐心，都是能夠守護長者最溫暖的力量！一起營造失智友善社區，共同打造最有愛城市。