防孤島危機！ 草嶺實兵演練全面啟動 守護山區生命安全防線

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【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】 面對極端氣候帶來的強降雨與土石流威脅，古坑鄉公所今(11)日上午在草嶺村舉辦「115年度土石流自主防災實作演練」，結合中央、縣府、公所、防災社區及民間單位共同參與，模擬颱風侵襲造成土石流及聯外道路中斷等複合性災害情境，全面驗證山區聚落自主防災與緊急應變能力，為居民生命安全提前築起堅實防線。

草嶺村地處山區，每逢颱風豪雨來襲，常面臨土石流、大規模崩塌及交通受阻等風險。近年極端氣候事件頻繁發生，短時間強降雨已成常態，也讓山區防災工作面臨更大挑戰。為提升社區自主防災量能，古坑鄉公所特別規劃實境演練，邀集農業部農村發展及水土保持署南投分署、雲林縣政府及相關防救災單位共同參與，透過實兵操演強化防災整備能力。

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演練以颱風豪雨侵襲草嶺地區為背景，依序模擬海上及陸上颱風警報發布、公所災害應變中心開設、土石流黃色及紅色警戒發布、保全戶預防性疏散與強制撤離、避難收容安置及傷患緊急救護等程序。過程中，各單位依照災害應變流程迅速執行任務，展現面對突發災害時的協調與應變能力，也讓參與觀摩的草嶺國小學童上了一堂寶貴的防災教育課程。

此次演練最大亮點，是首度將「孤島效應」納入模擬情境。假設聯外道路全面中斷，草嶺村對外交通受阻，並同時發生停電與通訊中斷狀況，考驗社區面對孤立環境下的自主應變能力。演練內容包括衛星電話通訊啟動、中華電信臨時基地台架設、台電緊急搶修及國軍協助物資運補等跨機關合作機制，完整呈現災害發生後各單位聯合作戰的應變模式。

古坑鄉長林慧如表示，草嶺村位於山區，天然環境優美卻也伴隨較高災害風險，防災工作必須做到超前部署。此次演練不僅驗證自主防災組織面對複合性災害的應變能力，更強化公所與各防救災單位之間的橫向聯繫與資源整合。她強調，唯有平時做好準備，災害來臨時才能爭取黃金應變時間，將損害降到最低。

演練過程中，草嶺村自主防災組織實際執行巡查通報、保全戶聯繫、交通管制及災情回報等任務，展現平日訓練成果與社區凝聚力。古坑鄉公所表示，防災不只是政府責任，更需要居民共同參與，透過持續辦理教育訓練與實地演練，逐步建立全民防災意識與社區韌性，讓草嶺在面對土石流及複合型災害威脅時，能夠更從容應對，共同守護山區居民生命財產安全。