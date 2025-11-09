防孤獨死！衛福部、內政部拚2年完成「獨老普查」

衛福部長石崇良出席「台灣社區整合照顧研討會」。他會前受訪表示，獨老普查115年起首度啟動。翻攝社福總盟Youtube



長者孤獨死案例攀升，衛福部長石崇良今（11/9）表示，明年起與內政部合作，編列62億元預算，展開獨居老人普查，預計2年內完成。調查後，若長者屬高風險狀態，將導入社區照護、長照3.0等資源，降低孤獨死發生率。

石崇良今出席台灣社會福利總盟舉行的「台灣社區整合照顧研討會」，會前接受媒體聯訪表示，據各縣市衛生局統計，我國約有70萬獨居老人，樣態包括單人獨居及兩老相依。

過去的緊急救援計畫受到預算限制，設有排富機制。石崇良說，韌性條例特別預算今年通過後，與內政部合作，編列62億元預算，進行獨老普查，預計在2年內對國內獨居老人做到至少一次的訪視。

石崇良說，這項普查不排富，除了了解人數，也會確認長者的家庭支持、健康狀況、自理生活能力等，分為高、中、低的「獨老」風險。對高風險長者依需求導入送餐、頻繁關懷、緊急救援裝置設置等。

同時，居家醫療是未來的趨勢，衛福部將從明年起推動長照3.0，獨老普查建立的資料也可讓資源整合，朝向醫照合一的目標前進。

另外，衛福部也擬對幼兒擴大照護。石崇良表示，目前幼兒專責醫師為0到3歲，未來將延伸至6歲，確保每階段疫苗、預防保健、健康篩檢都能落實，如主動提醒牙齒塗氟、發展遲緩的即早評估與轉介等。

