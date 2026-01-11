防孤獨死App「死了麼」暴紅！開發成本僅1千元 現估值破千萬

大陸一款名為「死了麼」的App暴紅，登上蘋果App Store工具類付費榜首位，陸媒披露，這款App開發時間不到1個月，成本僅1千多元人民幣（約4500元台幣），如今估值達1千萬元人民幣（約4500萬台幣），成長1萬倍。

《藍鯨新聞》報導，開發者之一郭姓男子透露，該專案約於去年年中展開，但實際開發時間不到1個月，初期投入成本僅1千多元人民幣。開發團隊最初只有3人，且全為「95後」年輕人。儘管資源有限，但「死了麼」上線後迅速累積用戶，目前已成功實現盈利。

報導表示，隨著用戶數與話題度快速成長，該App也吸引資本市場關注。對於外界關心的估值問題，郭男坦言，在產品暴紅初期，「每個人的理解都不一樣」，目前團隊計畫以1百萬人民幣（約450萬台幣），出讓10%股權尋求投資。報導指出，若以此條件計算，該公司估值已達1千萬人民幣。

至於該App因名稱「太直白」，引發網友熱議，有人認為「太晦氣、不吉利」，建議更名為「活著麼」，也有支持者認為，名稱雖然刺耳，卻精準點出獨居族群面臨的「孤獨死」問題。對於爭議，郭男表示，產品名稱是希望引發討論與反思，「很多獨居者最怕的，其實不是死，而是沒有人知道自己什麼時候出事。」

