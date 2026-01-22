防寒關懷機制啟動 1動作恐致一氧化碳中毒

▲氣溫驟降！新北市消防局防寒關懷機制啟動，示警緊閉門窗使用熱水器，有一氧化碳中毒風險。（示意圖／翻攝pixabay）

[NOWnews今日新聞] 大陸冷氣團來襲，全台氣溫驟降，新北市消防局啟動防寒關懷機制，並提醒民眾，若緊閉門窗同時使用燃氣熱水器、卡式爐或炭火烹煮，容易造成一氧化碳蓄積，引發中毒風險，且在使用電暖器、電熱毯等保暖電器時，應與窗簾、床單等可燃物保持至少1公尺距離，避免與其他高功率電器共用插座，以降低電線過載與火災風險。

因應低溫來襲，新北市政府啟動防寒關懷機制，針對獨居長者及弱勢家庭加強關懷訪視，並請相關單位提醒民眾注意用火、用電及通風安全。市長侯友宜表示，市府團隊已召開整備會議嚴陣以待，社會局與民政局將主動關懷獨居長者及弱勢家庭，強化訪視與必要協助，衛生局及教育局則針對醫療院所與校園，加強呼吸道與心血管疾病的防治宣導。

廣告 廣告

新北市政府消防局長陳崇岳指出，天冷時民眾常緊閉門窗，若同時使用燃氣熱水器、卡式爐或炭火烹煮，容易造成一氧化碳蓄積，引發中毒風險；他提醒，不僅是住家，燒烤店、宴會餐廳或餐酒館若排煙不良、空氣未對流，同樣潛藏危機，建議業者加裝一氧化碳偵測器並定期檢修排煙設備。

陳崇岳呼籲，若發現家人或親友出現頭暈、噁心、想吐或嗜睡等疑似感冒症狀，應立即警覺是否為一氧化碳中毒，迅速開窗通風、將患者移至空氣流通處，並撥打119求助，把握救援黃金時間。

▲一氧化碳中毒防範。（圖／新北市消防局）

更多 NOWnews 今日新聞 報導

熱水器安裝不當！一週連2起一氧化碳中毒案 消防局列「5要」原則

快訊／百人試吃活動變出事！行銷公司大樓開火 多人一氧化碳中毒

疑地下道通風不良釀禍！北市爆工安意外 2工程人員一氧化碳中毒