防寒飛行衣總算要到貨了！空軍曝時程

花蓮空軍基地第5聯隊的6700號F-16AM型戰機6日晚間驚傳失事，機上的辛柏毅上尉疑似彈射跳傘，迄今仍在全面搜救當中，由於正值冬季低溫時節，飛官未配發防寒飛行衣也引發外界關注。空軍證實，新採購的防寒飛行衣預計今年第一季完成交貨，將盡速配發飛官穿著。

空軍今年將配發飛行員新採購的防寒飛行衣，圖為第5聯隊F-16飛官。(圖/軍聞社)

空軍司令部今（8）日下午發布新聞稿表示，針對「各界關切空軍飛行員防寒飛行衣配發規劃」乙情，飛行員的防寒飛行衣預於2026年第一季完成交貨，將儘速配發各部隊使用，以維任務安全。

7日在空軍司令部舉行的F-16AM失事臨時記者會上，空軍督察長江義誠少將曾說明，空軍已對美採購防寒飛行衣，在交貨期程方面，慢速機部分已經交貨，戰鬥機部分則是預劃在明年1月開始交貨。

目前經國號戰機飛官同樣沒有防寒飛行衣。(圖/軍聞社)

而今天上午前往立法院外交及國防委員會進行專報的國防部長顧立雄，在會前受訪則表示，因為防寒飛行衣是2025年才進行採購，而空軍又經過多方的評估，2025年才決定以軍購方式進行，並強調，2025年底已經開始交貨，預計2026年3月以前會全數交貨完畢。

