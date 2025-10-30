防就業疲軟惡化 聯準會降息1碼 12月再降息？鮑爾澆冷水

繼9月會議宣布降息之後，聯邦準備理事會(Federal Reserve)29日通過決議繼續降息一碼，即0.25個百分點；至於年底之前是否進一步降低利率，聯準會主席鮑爾(Jerome Powell)則持保留態度。經過這次降息，聯準會基準短期利率降至3.75%至4%之間，是過去三年以來的最低水平，低於去年大半時間維持的5.4%高點。華爾街日報分析，這次降息是為了防止近來就業減緩演變成更嚴重的局面。

由於市場預期聯準會這次會議十之八九將決定降息，因此把注意焦點放在12月會議。

鮑爾29日在記者會上以罕見的銳利言詞，駁斥聯準會將於12月會議繼續降息的傳聞。他說，外界傳聞與事實「相去甚遠」(Far from it)。

道瓊工業平均指數(Dow Jones Industrial Average)與史坦普500指數(S&P 500)漲幅均吐回，道指下跌0.2%，史坦普500指數29日收盤幾乎持平，小跌0.3%。那斯達克綜合指數(Nasdaq composite)上漲0.5%，再創歷史新高。對於聯準會動向特別敏感的兩年期公債殖利率上漲0.092個百分點，收在3.585%，創下7月初以來最大單日漲幅。

報導指出，鮑爾談話凸顯了為央行激進升息鬆綁最容易的部分已經結束，他所領導的委員會意見愈來愈趨於一致，不少官員紛紛質疑是否還有必要進一步降息。是否進一步降息的棘手問題如今雪上加霜，因為聯邦政府關門使得統計數據無法取得。

鮑爾在記者會上說，政府關門讓聯準會面臨數據中斷，央行官員對於經濟前景如何充滿高度不確定，在這種情況下或許意味著對於繼續降息應該要審慎以對。

聯準會29日會議以10票對2票表決通過降息一碼。主張利率不應變動的堪薩斯市聯邦準備銀行總裁施密德(Jeff Schmid)投下反對票，川普總統新任命的聯準會理事米蘭(Stephen Miran)主張應該降息兩碼，表決時也投下反對票。

