防川普入侵格陵蘭 歐盟擬制裁美企

美國總統川普對拿下格陵蘭勢在必得，英媒披露，他甚至已下令美軍特種作戰司令部（JSOC）擬定入侵計畫。除軍事選項外，美國內政部長柏根也語出驚人表示，若美國以50億美元購買該島，將如同當年購得阿拉斯加般，是一筆極為「划算的交易」，歐洲人應為美國接管格陵蘭而歡呼。消息指出，歐盟正研擬一套針對美企的制裁方案，甚至包括要求美軍撤離歐洲基地。

英國《周日郵報》報導，川普要求JSOC制定入侵格陵蘭的作戰方案，此舉遭到美軍高層強烈反對。消息人士指出，以白宮副幕僚長米勒為首的川普核心圈鷹派，在成功活逮馬杜洛後信心大增，主張趁俄、陸尚未採取行動前，迅速奪取格陵蘭，以確保美國在北極地區的戰略優勢。

據了解，川普希望在今年稍晚的期中選舉前，透過對外強勢行動轉移國內對經濟表現不佳的不滿情緒。否則，他恐在選舉中喪失對國會的掌控權。然而，美國對格陵蘭的強硬姿態，已使美歐關係明顯緊繃，甚至引發北約可能走向解體的憂慮。

《每日郵報》引述一份外交電報列出幾種情境，在「升級情境」下，川普可能動武或施加政治脅迫，切斷格陵蘭與丹麥的聯繫，而「最壞情境」則可能導致「北約從內部分裂而瓦解」。

電報進一步指出，部分歐洲官員懷疑，退出北約或許正是川普身邊強硬派「讓美國再次偉大」（MAGA）陣營的真正目標。由於美國國會可能不會允許川普退約，占領格陵蘭反而可能迫使歐洲國家，重新評估北約存續必要性。若川普意圖終結北約，此舉或是最方便途徑。

另外，在「妥協情境」下，丹麥可能同意讓美國取得全面的軍事准入權，並禁止俄、陸勢力進入格陵蘭。雖然美國目前已可自由進出該島，但這項安排將賦予其更明確的法律依據。

電報分析，基於國內政治考量，川普可能先採取升級方案，隨後再轉向妥協方案。歐洲官員憂心，對川普而言，期中選舉前的行動窗口可能在夏季關閉，因此任何行動都將提前展開。而7月7日的北約峰會，似乎是達成妥協的自然時機。

1名外交消息人士表示，參謀首長聯席會議的將軍認為，川普的格陵蘭計畫「瘋狂且違法」，他們試圖以其他重大軍事行動，轉移他的注意力，「他們說，這就像在應付一個5歲小孩。」

為應對川普威脅，《每日電訊報》指出，歐洲多國軍事領袖正草擬一項可能的北約任務計畫，內容將涵蓋全面部署軍隊，或以軍演作為應對手段。

報導指出，歐盟也正研擬一套針對美企的制裁方案，以備川普拒絕北約相關部署提議。Meta、Google、微軟等科技巨頭，以及美國銀行與金融機構，可能面臨在歐洲營運受限的風險。更極端的選項，甚至包括要求美軍撤離歐洲基地，剝奪其在中東與其他戰區行動所仰賴的關鍵中繼據點。