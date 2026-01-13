防川普動武！北約與格陵蘭擬加強防務合作 歐盟官員警告美恐瓦解同盟



美國總統川普近日多次放話，美國基於國家安全需要格陵蘭，甚至不排除以軍事手段介入。北大西洋公約組織與格陵蘭政府12日表示，雙方有意加強防務合作，以維護該地區安全。丹麥同日也警告，美國若對格陵蘭動武，將終結北約與二戰後安全體系。

在美國3日抓捕委內瑞拉總統馬杜洛後，美國總統川普4日受訪時提到，基於國家安全考量，美國需要格陵蘭（Greenland），且不排除以軍事手段介入。歐洲新聞台報導，川普又於11日表示，美國將「想方設法（one way or the other）」拿下格陵蘭，並嘲諷該島的防禦能力，說那裡只由「2輛用狗拉的雪橇」所組成。格陵蘭位於歐洲與北美之間的戰略位置，使其成為美國彈道飛彈防禦系統的關鍵據點。該島豐富的礦產資源，也符合華府降低對中國出口依賴的戰略目標。

格陵蘭總理：防務屬於北約 將與美國、丹麥合作

格陵蘭總理尼爾森（Jens-Frederik Nielsen）把希望寄託在由美國主導的軍事同盟「北大西洋公約組織」（NATO，簡稱北約）身上。

他12日在社群媒體上表示，「我們的安全與防衛屬於北約。這是一條基本且堅定的原則。」他說，「所有北約成員國，包括美國在內，都對格陵蘭的防務有共同利益。作為丹麥王國的一部分，格陵蘭是北約成員，因此格陵蘭的防務必須透過北約進行。」並補充，他的政府將確保格陵蘭及周邊地區的防務發展，並在與北約密切合作、與包括美國在內等盟友對話及與丹麥合作下推動相關工作。

北約研擬「下一步行動」 呂特鬆口：美軍可增駐格陵蘭

北約秘書長呂特（Mark Rutte）12日也表示，聯盟正研擬「下一步行動」，以強化北極地區的安全。北約外交官指出，一些成員國已提出在這個地區展開新任務的構想，但目前尚無具體提案。

呂特指出，丹麥對美軍在島上擴大駐軍並無異議。根據1951年簽署、2004年更新的條約，美國若想派遣更多部隊，只需通知丹麥即可。

丹麥總理警告：美國動武恐終結北約與二戰後安全體系

衛報報導，丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）12日警告，美國若對格陵蘭發動武裝攻擊，將意味著北約的終結。他對丹麥電視台TV2表示，「如果美國決定對另一個北約國家發動軍事攻擊，那麼一切都會停止，這包括北約，也就等於終結了二戰之後的安全體系。」

丹麥也在外交層面上展開行動，丹麥與格陵蘭代表預計將在本週會晤美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）。根據美國與丹麥媒體報導，他們預計14日在華府會面。

歐盟高官首公開挺丹麥總理 警告沒有美國的北約很難撐

美國媒體政客報導，歐盟防務專員庫比柳斯（Andrius Kubilius）12日在一場安全會議上對路透社表示，「我同意丹麥總理的看法，這將是北約的終結，而且在民眾之間，也會帶來非常、非常負面的影響。」

雖然歐盟外交官私下也都認同佛瑞德里克森的看法，而庫比柳斯的此番言論，代表一名歐盟高官首次公開支持佛瑞德里克森的立場。他說，「誰會承認這種佔領，這會對美歐之間的所有關係產生何種影響，例如貿易關係，美國人也會面臨十分痛苦的負面後果」

他說，無論是否能依靠美國，歐洲都需要加強自己的軍事實力，但美國的退出北約，情勢將是非常的艱難。「在沒有美國的情況下，獨自做好保衛歐洲的準備，這將是一個非常大的挑戰工作」並補充，「問題將是，我們如何使用那種狀況下的北約架構，它們如何成為北約的歐洲支柱基礎，但是現在狀況下的北約屆時將不再存在」。

與政客交談的歐盟外交官普遍不認為，美國真的會動用軍事力量接管格陵蘭，但他們認為，川普從他施加的這波壓力中，勢必會得到一些成果，至少會加強歐洲在當地的軍事部署。

