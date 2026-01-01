防彈回來了！BTS元旦清空社群貼文 「回歸日期曝光」成員曬親筆信證實

記者王培驊／綜合報導

BTS成員們前陣子在直播中表達了對回歸的迫切與焦慮。（圖／翻攝自IG）

全球人氣男團BTS（防彈少年團）正式回歸倒數，官方今（2026）年元旦證實，BTS將於3月20日推出全新作品，正式展開完整體活動。這也是他們自2022年6月發行精選專輯《Proof》後，睽違約3年9個月再度以七人之姿回歸歌壇，消息一出立刻引爆全球ARMY熱烈討論。

BTS在元旦釋出親筆信向粉絲問候。（圖／翻攝自BIGHIT MUSIC）

回歸日期其實早已悄悄藏在驚喜之中。BTS近期親自寫下新年手寫信，寄送給加入粉絲會員的ARMY（官方粉絲名），信中低調寫下「2026.03.20」的日期，宛如提前曝光回歸線索，讓收到信件的粉絲又驚又喜。所屬公司BIGHIT MUSIC也於1日正式發布聲明，證實BTS確定在3月20日回歸。

官方證實BTS即將回歸。（圖／翻攝自 BTS Official 臉書）

信中七位成員也分別留下真摯心聲。RM寫下「比任何人都更加迫切地等待著這一天」，Jin感謝粉絲「謝謝你們一直等著我們」，SUGA則暖心表示「今年也一起開心走下去吧，我愛你們」。j-hope興奮直呼「終於把想像中的事變成現實了」，Jimin感性寫道「屬於我們再次相見的一年來了」，V也向粉絲喊話「2026年會一起創造更多、更美好的回憶，請期待吧！」Jungkook則以一句「真的很想你，今年也請多多指教」傳遞滿滿思念。

這批手寫信被視為BTS送給長期支持的ARMY的特別新年禮物，若未收到實體信件，官方也預計於1月底在Weverse平台公開相同內容，讓全球粉絲都能一同感受七人的心意。

事實上，BTS早在2025年最後一天便以完整體進行直播，與粉絲一同迎接新年，當時成員們便齊聲表示，希望新的一年能順利回歸、專輯大獲成功，「BTS一定要大發」。如今回歸日期正式公開，也讓這段話成為最真實的預告。

除了新專輯外，官方也同步預告，BTS將在回歸後啟動大型世界巡迴演唱會，相關細節將陸續透過官方管道公開。值得一提的是，BTS官方社群平台在元旦當天一度清空貼文，引發粉絲一陣恐慌，直到回歸消息確認後，才讓ARMY鬆了一口氣，紛紛留言直呼「真的等太久了」、「我們已經準備好了」。

