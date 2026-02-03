防彈少年團3月回歸首秀 Netflix獨家全球同步直播

（中央社首爾3日綜合外電報導）韓國天團防彈少年團（BTS）即將強勢重返樂壇，3月將在首爾光化門廣場舉行回歸公演，串流媒體巨擘Netflix今天宣布，屆時將向全球190多個國家地區同步直播。

法新社報導，這可能創下Netflix歷來規模最大的K-pop活動直播。

防彈少年團2022年對外宣布將暫停團體活動，所有成員在休團期間陸續服完兵役，今年春季將回歸歌壇，3月20日發行第5張正規專輯ARIRANG，翌日於首爾市中心光化門廣場舉辦回歸公演，接著啟動世界巡迴演唱會。

Netflix今天表示，「BTS THE COMEBACK演唱會 ARIRANG」將於3月21日在Netflix獨家全球同步直播。

防彈少年團新專輯ARIRANG以韓國最具代表性的傳統民謠「阿里郎」命名，是繼2022年6月發行精選輯Proof以來，時隔3年9個月以完整陣容發行新作。Proof是韓國2022年最暢銷專輯之一。

Netflix指出，防彈少年團新專輯聚焦團體的「根源與情感核心」，長篇紀錄片「BTS：天團回歸」也將在3月27日於Netflix獨家上線。

經紀公司表示，防彈少年團4月啟動世界巡演，橫跨34座城市、共79場演出，就總場次而言，將是K-pop團體史上規模最大的單一巡演。

根據韓國文化觀光研究院（KCTI）統計，在成員服役前，防彈少年團每年為韓國創造超過5.5兆韓元（約新台幣1193億元）的經濟效益，大約相當於韓國國內生產毛額（GDP）的0.2%。

近年來，防彈少年團紅遍全球，在各地擁有無數忠實粉絲。

他們不僅締造Spotify串流次數最多團體紀錄，還成為首個同時登上美國告示牌200專輯排行榜（Billboard 200）榜首與美國告示牌百大單曲排行榜（Billboard Hot 100）冠軍的K-pop團體。（編譯：劉文瑜）1150203