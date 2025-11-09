防彈少年團JIN「這首歌」成救命神曲？TWICE新輯2首歌也受心臟協會認證

JIN的歌曲被美國心臟協會認證是「救命神曲」。（圖／翻攝JIN IG）

美國心臟協會時常公布了「救命歌曲」，這些歌曲節拍落在每分鐘100至120下之間，符合心肺復甦術（CPR）的理想節奏。其中，防彈少年團成員JIN的單曲《Don't Say You Love Me》以及TWICE成員MOMO的《MOVE LIKE THAT》和SANA的《DECATFFEINATED》都因其適合的節拍獲得認證。這些K-pop歌曲不僅受到粉絲喜愛，現在更成為可能在緊急情況下幫助救人的實用工具。

防彈少年團成員JIN於今年5月推出的單曲《Don't Say You Love Me》，因其112 BPM（每分鐘拍數）的節奏，被美國心臟協會認證為「救命神曲」。這首歌的節拍恰好符合CPR建議的每分鐘按壓胸口約112次的頻率，使其成為練習心肺復甦術時的理想參考節奏。這首失戀主題的歌曲，現在意外地具備了救命的潛力。

美國心臟協會會在IG發布符合CPR節奏的歌曲清單，以幫助人們記住正確的急救節奏。除了JIN的歌曲外，TWICE成員MOMO的最新個人單曲《MOVE LIKE THAT》也以118 BPM的節奏被列入清單中。這首收錄在TWICE新專輯中的歌曲，完美符合CPR建議的節拍範圍。

TWICE的SANA SOLO作品也被認證。（圖／翻攝美國心臟協會IG）

同樣來自TWICE的成員SANA，她的個人單曲《DECATFFEINATED》也獲得了認可。這首歌的節奏達到每分鐘120拍，剛好落在CPR建議節拍的上限。這些K-pop歌曲不僅旋律動聽、表演吸引人，現在更增添了可能挽救生命的實用價值。

這種將流行歌曲與急救知識結合的方法，讓學習CPR變得更加親民且易於記憶。透過跟隨這些朗朗上口的歌曲節奏，民眾在緊急情況下能更容易地維持正確的心肺復甦按壓頻率，提高急救成功的可能性。

