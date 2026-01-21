防彈背心弊案 最高檢下令嚴辦

近年頻傳不肖業者涉入軍警用防彈背心採購案，以圍、綁標獲取標案、交付劣質品，犯罪手法朝向「集團化、組織化、綁標化」，嚴重影響軍警安全與國安，檢察總長邢泰釗日前召開專案會議，指示檢察機關從速從嚴偵辦，查扣不法所得，對涉案人實施科技監控防逃，並審核個案有無違法履約交付或提供陸製軍品等違反《國家安全法》情事，依法嚴辦。

最高檢指示橋頭地檢署盡速緝捕被判刑5年6月確定、已棄保潛逃的「典客」、「攻衛」負責人楊淙勛歸案，並指示桃園地檢署對「詮程」負責人李幸勳實施科技監控防逃。另外，最高檢函請國防相關單位進行風險預防，未來招標文件應載明「依國家安全法管制」，如有違反《國安法》情事，最重可處10年徒刑。

最高檢指出，楊淙勛、李幸勳近年涉入多起採購弊案，分別由高雄高分檢、台北、桃園及橋頭地檢署偵處中。其中楊涉圍標國防部軍備局205廠「吸震片」、「CV105戰鬥背心外套」10多項採購案，獲利數千萬元，被判刑5年6月確定，去年逃匿遭通緝。楊、李另涉205廠「纖維疊層不織布」、「抗彈板」採購案，以陸製量聚乙烯無緯布混充，獲利1億3000多萬元，檢方已請求高雄高分院從重量刑。

最高檢指示桃檢、北檢從速從嚴偵辦楊、李、林姓業者涉採購弊案，並查扣不法所得；李另涉將未得標的「戰鬥背心內蕊」轉賣得利，一審判6月量刑過輕，橋檢已提上訴，請法院從重量刑。

最高檢分析發現，防彈背心採購弊案遍及軍警、調查局及矯正機關，不肖業者利用案件偵審程序及採購法刊登公報前之空窗期，投機違法舞弊，甚至彼此合作，圍標後再分潤，犯罪手法有集團化、組織化、綁標化傾向。

去年12月，邢泰釗邀集高雄高分檢、北檢、桃檢、橋檢召開「偵辦軍警用防彈背心採購案策進會議」，作成4項決議：偵查中案件，情節嚴重者應從速從嚴偵辦，查扣不法所得，必要時應對被告進行科技監控；審理中案件，情節重大者應求處重刑；判決確定案件，應盡速執行；個案應審核有無違法履約交付或提供陸製軍品等違反《國安法》情形。

邢泰釗並指示，若被告涉不同地檢署多起案件，須進行科技監控，避免其逃匿影響後續偵審或執行程序。