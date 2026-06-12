防彈衣預算提高至5萬元 黃淑君：當初為何用1萬2千元買不能用的？

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CNEWS匯流新聞網記者唐有為／新北報導

新北市議員黃淑君近日指出，內政部警政署近期宣布防彈衣採購預算將拉高至約5萬元等級，並規劃導入新式防護裝備，但這也讓她質疑，若現行裝備必須提升至5萬元規格才能符合執勤需求，代表過去以約1萬2千元採購的設計是否確實符合第一線實際使用需求，並表示：「價錢當然是問題，但是我很想問，那你當初怎麼會用1萬2千元買不能用的？」

黃淑君長期追蹤基層警用裝備議題，曾多次公開揭露基層員警因公發裝備效能不佳，被迫自行添購裝備的現象。她指出，過去預算編列未落實「裝備隨人走」的實戰要求，導致裝備規格與第一線需求存在嚴重落差，要求市府與中央必須正視此管理漏洞，徹底改善員警的防護環境。

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內政部警政署副署長李文章說明，「新式防彈衣」將強化防穿刺能力，同時調整掛載配置與肩帶減壓設計，以提升長時間穿著的負擔；「槍套組」則著重防搶結構與固定安全性，並透過腰部緩衝設計改善執勤穩定性；「微型攝影機」提升低光源環境拍攝表現與解析度；「防護型噴霧器」調整噴射距離與型態；「警棍」結合破窗功能，增加施力與破窗效率。

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針對攔檢精進作為，李文章指出，面對高風險對象將落實「安全優先、依法執法、三安並重」原則，第一，要求執勤員警於攔檢時落實熄火、下車檢查，以降低衝撞風險；第二，針對拒不配合者，將依警械使用條例採取強制措施；第三，全面檢視高風險攔檢程序，強化安全站位、情境訓練及毒駕徵候辨識能力，建立標準化勤務模式。

警政署強調，毒駕行為嚴重危及用路人安全，更可能衍生抗拒執法情事，政府對任何拒檢逃逸及衝撞員警之違法行為絕不寬貸。相關執法策略將持續優化，除研議強化毒駕檢測機制外，更會透過攔檢標準化流程與法制精進雙軌並進，有效提升查緝效能。

此外，為提升第一線員警防護能力，降低執勤受傷風險，警政署日前已預告修正「警察勤務裝備機具配備標準」，增列防割手套、戰術臂盾及防暴鋼叉等裝備，確保符合實務需求。政府將透過攔檢機制改革與裝備全面升級雙管齊下，並配合全社會防衛韌性政策，強化應變量能，為第一線執勤同仁打造最堅實的執法後盾。

照片來源：內政部警政署、新北市議員黃淑君臉書

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