防彈遭HYBE冷落？RM直播爆真心話「求多疼愛」 粉絲聽完也氣炸

記者陳宣如／綜合報導

韓國頂流天團「防彈少年團」（BTS）近日透過粉絲社群平台Weverse進行直播，隊長RM（金南俊）在談話中直言：「希望公司能多疼愛我們一點」，語氣中被部分粉絲解讀為對所屬公司HYBE的暗諷。相關畫面曝光後，引發外界對BTS與公司關係的高度關注，不少網友認為BTS疑似未獲應有重視、回歸計畫長期卡關，更有粉絲直言：「金南俊這麼穩重的人都說出來了，公司到底是怎麼對待他們的？」質疑BTS在軍白期結束後，團體疑似與公司存在摩擦，整件事在社群平台上引起熱烈討論。

BTS近日透過粉絲社群平台進行直播，並透露新專輯的製作進度。（圖／翻攝自Weverse）

直播中，RM先談到團體未來藍圖，表示希望「讓2026年成為防彈之年」，並透露將有重要計畫。成員J-Hope補充：「2026年對我們而言非常重要，真的難以想像2025年就這樣過去了。」Jimin則坦言：「這個時段最難熬。」成員們的發言被粉絲視為對長時間活動空白期的真實心聲，也顯示他們對明年回歸充滿期待。

當談及對公司的期望時，RM說：「希望公司能多重視、疼愛我們一點就好了……我不怎麼說這種話。」SUGA 問道：「是覺得不關心嗎才這麼說？」畫面中，Jin多次看向工作人員眼色，隨後表示「公司也不是什麼都沒做啊」，試圖替現場緩頰。RM接著補充：「我自己也搞不懂了，就只希望公司能再多一點……對我們多呵護一點也好」，這番言論被許多粉絲解讀為防彈正遭遇冷落與差別待遇。

隊長RM曾坦言，自己曾有數萬次考慮是否解散BTS。（圖／翻攝自IG @rkive）

事實上，這並非RM第一次在直播中表達對公司的遺憾。他在6日的直播中曾坦言，自己曾有數萬次考慮是否解散BTS或中斷活動，但最終能夠繼續維持團體，完全是出於成員間的愛與對粉絲的尊重。

此外，BTS近期也透露了新專輯的製作進度。成員們表示：「明明錄音早在幾個月前就完成了，但卻一直不斷在修改，經歷了非常多繁瑣的過程。」他們補充道，距離回歸只剩最後一步，私下已完成大量準備工作，但語氣中帶有無奈，坦言目前仍無法對外說明細節。

12月16日的直播中，成員們也表達了對回歸的迫切與焦慮，RM鬱悶地說：「想趕快回歸想到快瘋了，真的很討厭今年的年末。公司到底什麼時候才要公佈回歸日期？」SUGA 則透露，聽說公司近期內會發布公告。

BTS成員們在直播中表達了對回歸的迫切與焦慮。（圖／翻攝自IG）

影片曝光後，社群平台上粉絲們反應強烈，紛紛表達痛心與不滿：「防彈到底憑什麼被這樣對待……也不想想公司是靠誰才變得這麼大！」更有網友氣憤表示：「明明是靠他們七個人的努力讓公司壯大，HYBE就是這樣忘恩負義的嗎？」、「都已經是世界巨星了，還得這樣求公司，HYBE真不是人！」也有人分析，BTS可能因走得太高，公司控制力下降，因此被故意「晾著磨銳氣」。

但同時，也有部分網友提出不同看法，批評RM身為隊長，不該在公共場合表達不滿，甚至擔心可能「帶壞後輩、煽動粉絲情緒」。儘管如此，多數粉絲仍期待完整體回歸，呼籲公司給予更多關注與支持。

