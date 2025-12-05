防彈BTS成員爆戀情露餡？刺青比對瘋傳與女團aespa「同位置圖案」

娛樂中心／綜合報導

aespa 成員Winter（左）爆出與BTS成員田柾國（右）傳緋聞（圖／翻攝自IG）

南韓兩大頂流團體因「戀愛線」掀起粉絲譁然。近日有網友於論壇貼出一組比對照片，發現BTS成員Jung Kook（田柾國）與 aespa 的 Winter（金旼炡）疑似擁有「同款手肘刺青」，使兩人多次被點名的緋聞再度升溫，瞬間攻佔各大韓網熱搜。

韓國網友於4日在論壇《theqoo》貼出一篇談論男和女偶像疑似刺了同款刺青的貼文。爆料中指出，在重播旅遊節目《ARE YOU SURE?!》片段時意外捕捉到田柾國左手手肘附近的刺青圖案，由三個連結在一起的小圖示構成，乍看像動物輪廓；而另一組照片則來自aespa成員Winter 的個人影像，則可以清楚看到同樣位置出現「三隻連在一起的小狗圖案」。

廣告 廣告

韓網論壇爆出Winter與田柾國擁有相同刺青。（圖／翻攝自X）

原PO認為兩者形狀、排列方式與位置過於接近，引發「情侶刺青」猜測。雖然田柾國的畫面因角度問題略顯模糊，不過讓話題迅速發酵。許多網友第一時間便認出該名男方正是近期出演Disney+ 實境節目的田柾國；而女方則明顯是 aespa 的門面Winter，導致傳聞火速延燒至全韓娛樂論壇。

部分粉絲立即提出補充證據，貼出更清晰的對照圖，使兩人疑似擁有「同圖案刺青」的說法再度升級。不過不少網友質疑留言：「若是真的，Dispatch不可能沒動作」、「位置太巧了吧」。也有較為冷靜的人指出，刺青在韓國偶像圈已越來越普遍，不排除只是巧合。

Jimin（左）與田柾國主持旅遊實境秀《ARE YOU SURE?!》第二季目前正熱播中。（圖／Disney+提供）

事實上，田柾國與 Winter 的互動傳聞並非首次出現。過去就曾有多張「疑似同地點拍攝」、「同款物品」等網路流傳圖片，但皆未獲證實，最終只成為粉絲之間反覆討論的素材。如今再度拿出來比對，讓老話題重新回到版面中央。截至目前，兩人所屬公司皆未出面回應相關揣測，韓國主流媒體也尚未有正式報導刊出。

更多三立新聞網報導

小紅書遭封一年！陳沂傻眼「竟要翻牆」列實用三功能：臉書詐更多吧？

陳匡怡深夜再暴走！拋震撼彈：陳柏霖也追過我！網驚：14年前劇情是真的

小S哽咽念不了台詞！具俊曄「悄現身」低調陪伴 黑帽身影罕見笑容

圖多／白峰美羽麻辣女醫衝熱搜！高橋聖子爆乳和風壓軸 13女神全場太炸

