防彈RM首度公開想解散！粉絲炸鍋吵翻天 柾國緋聞巧妙避開

防彈少年團成員陸續退伍後準備全面回歸，但隊長RM日前在晚間開直播，卻突然吐露過去曾「想過解散數萬次」。（圖／翻攝自BTS official IG）

防彈少年團成員陸續退伍後準備全面回歸，但隊長RM日前在晚間開直播，卻突然吐露過去曾「想過解散數萬次」，讓全球ARMY瞬間緊張。除了坦承壓力、失眠困擾外，他也對粉絲狂問柾國緋聞一事無奈回應，引發各界熱議。這場直播不只牽動粉絲情緒，也再度掀起團體未來方向的討論。

RM指出，2025年下半年團體沒有任何公開活動，並不是成員不想努力，而是背後有不得不接受的原因。RM強調自己雖然有很多創作與舞台規畫，但「我沒有說出口的權利」，因為眼下的BIGHIT早已不是當時9人小公司，而他現在也只是「上市公司的一名員工」。距離上一次大型演唱會已過好幾年，RM坦言心裡非常想重新站上舞台，但表示目前壓力不小，「至少對我來說，那份負擔很重」。RM也透露自己近來再次失眠，甚至在考慮是否該去拿處方箋。

RM指出，2025年下半年團體沒有任何公開活動，並不是成員不想努力，而是背後有不得不接受的原因。（圖／翻攝自RM IG）

直播期間，部分粉絲持續詢問柾國與WINTER的緋聞，讓RM不得不以英文回應：「各位，不要再找其他成員了，你們是來到我的直播間……如果他們想要開直播，他們會開的。」他難掩失望語氣，希望粉絲先尊重他本人，而不是把焦點轉移到別的成員身上。談到團隊關係，RM語氣感慨，表示自己早已無法再代表整個防彈少年團，成員們各自成熟、有自己的步調，不再適合由他代替大家表態。他回憶，2017至2018年間還勉強可以承擔部分隊長責任，但如今每個人都更獨立，界線也清楚多了。

最震撼粉絲的「解散」話題，RM承認：「這個想法在腦海裡出現過數萬次。」（圖／翻攝自RM IG）

至於最震撼粉絲的「解散」話題，RM承認：「這個想法在腦海裡出現過數萬次。」他補充，過程中也曾懷疑團體是否該就此停下，但想到成員之間仍然深厚的感情，以及粉絲們的熱愛，他才選擇繼續向前。他感性表示，團體並不是結束，而是準備重新開始，「很期待明年，12月真的太辛苦了，拜託閉上眼睛再睜開，就是明年了。」

防彈少年團身為世界級天團，每次風聲草動都會造成粉絲之間意見分歧。這次直播，ARMY同樣分裂成兩派：有人怒批RM身為隊長不該隨便提到「解散」，另一派則把矛頭指向柾國緋聞風波，認為他單飛後做自己，卻讓RM替團體承受外界壓力。整個粉絲圈因此爭論不休，火藥味十足。

