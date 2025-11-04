防心肌梗塞、腦中風！營養師推「3飲品」：可延緩血管老化
生活中心／彭淇昀報導
維持血管健康是預防慢性病的關鍵，但隨著年齡增長與作息失衡，血管逐漸失去彈性、愈來愈硬，導致「血管年齡上升」，也提高高血壓、心肌梗塞與腦中風風險。對此，營養師點名「3飲品」每天喝1杯，可有助於維持血管健康，並延緩血管老化。
根據《Yoga Journal》報導，除了飲食、運動等生活習慣的調整外，日常的飲品選擇同樣關係重大。日本營養師寺內麻美指出，血管老化與飲食失衡、缺乏運動、睡眠不足、壓力過大及吸菸等因素有關，若伴隨高血壓、血脂異常等慢性病，血管柔軟度更容易下降，動脈硬化風險增高。她建議，可透過「3飲品」幫助延緩血管老化、維持良好血液循環。
●綠茶
綠茶富含兒茶素，有助抑制LDL（壞膽固醇）氧化、減緩動脈硬化進展，並有助控制血壓。抹茶含整片茶葉營養，抗氧化效果更佳，適合餐後飲用。營養師建議，冬天可選擇溫熱綠茶以促進血液循環。
●咖啡
咖啡中的綠原酸劑具有抗氧化、抗發炎作用，根據日本研究顯示，每日喝2-3杯咖啡的人，心血管疾病風險較低，不過營養師提醒，過量咖啡因恐影響睡眠與血壓，建議每日不超過2-3杯，亦可選擇無咖啡因版本，仍能期待保護血管效果。
●番茄汁
蕃茄中的茄紅素可防止血管氧化、維持血管健康，也有助降低中性脂肪與 LDL 壞膽固醇。營養師提醒，為避免攝取過量鈉影響血壓，應選擇無鹽版本，每日一杯為宜。
寺內麻美表示，血管健康會隨年齡變化，但不良生活習慣會加速老化，因此建議可透過規律運動、良好睡眠搭配正確飲品，如綠茶、咖啡與無鹽蕃茄汁，可幫助維持血管柔韌、預防動脈硬化。
更多三立新聞網報導
飯店熱水奪命！72歲翁洗澡「活活被煮死」 家屬崩潰：皮膚整片脫落
台人愛喝手搖！專家曝「1類飲品」是腫瘤細胞養分 罹大腸癌風險增
末期淋巴癌逆轉！她靠「1食物」奇蹟康復 醫示警：小心3大風險
豬場父子不只滅證還串證？越查越黑 陳又新：中市府該說清楚
其他人也在看
不是香蕉也不是黑巧克力！ 營養師認證「最強抗壓食物」一天一顆，皮質醇下降、免疫力升
說到能幫助紓壓的食物，很多人會想到富含油脂的魚類、黑巧克力或洋甘菊茶。但你知道嗎？水果其實也能幫助舒緩壓力，關鍵就在於它們含有豐富的必需營養素，能同時支持身體與心理健康。其中，有一種水果對抗壓力特別有幫助，而且可能不是你第一時間想到的那種。根據「realsimple」網站分享，以下是註冊營養師的首選，以及幾個在家輕鬆多吃的方法。 最佳抗壓水果：橘子 你可能會驚訝，橘子其實是減輕壓力的水果冠軍。Lorenz指出，這種柑橘類水果含有大量能支持免疫功能的營養素，進而提升身體的壓力應對能力。橘子富含維生素 C——這是維持免疫力不可或缺的營養素。維生素 C 能促進並提升白血球（負責對抗感染的免疫細胞）的生成與功能，同時身為抗氧化劑，它還能保護免疫細胞免受氧化傷害。除此之外，維生素 C 還能支持皮膚屏障、促進傷口癒合，提升整體免疫韌性。 免疫與壓力的關係？ 免疫系統與壓力反應息息相關。當免疫系統獲得良好支持（例如攝取足夠的維生素 C），它能更有效地調節身體在面對壓力時的發炎反應，減少長期慢性壓力對健康造成的影響。相反地，身心壓力會促使身體分泌皮質醇（俗稱壓力荷爾蒙），長期高壓與皮質醇過高會抑制免疫常春月刊 ・ 1 天前
洋蔥可防流感、新冠病毒 專家：最營養的部位常被丟掉
洋蔥不僅是平價蔬菜，更是營養價值極高的健康食材。傅裕翔醫師與薛曉晶營養師分別指出，洋蔥富含槲皮素及硫化合物等多種營養素，而最常被丟棄的外皮是槲皮素含量最高的部位，有助於預防流感與新冠病毒感染。中天新聞網 ・ 1 天前
失智症，是50歲後人生的殺手！腦科名醫勸：這10食物最好少碰，吃錯恐腦鈍、大腦退化
腸道與大腦息息相關， 如果吃下不對的食物，不只腸道有狀況，也會藉由神經，引發大腦一系列發炎反應，因此腸道有「第二大腦」之稱。幸福熟齡 ・ 1 天前
謝侑芯猝逝、黃明志驗毒呈陽性！名醫揪「疑點」示警：複合用藥恐致猝死
台灣網紅、被封為「護理系女神」的謝侑芯，10月31日在馬來西亞吉隆坡驚傳猝逝，享年31歲，由於謝侑芯平時身體健康，死因引發外界質疑。事發後，馬來西亞籍歌手黃明志被爆人也在現場，且對4項毒品呈陽性反應，引發關注。台灣醫師蘇一峰對此表示，「謝女這年紀沒有特殊病史，自然死亡機會很低，應檢驗她對毒品的反應。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
防肺癌不只戒菸！新研究：多吃「3類食物」 罹癌率降35%
預防肺癌除了戒菸、遠離空污，飲食也能降低風險。胸腔暨重症專科醫師黃軒指出，「食物品質」是防癌關鍵，例如多攝取全穀、高纖蔬果等，少碰精緻糖、白麵包、甜飲料，選擇好油如橄欖油、魚油、堅果油，蛋白質以白肉為主，有助於降低罹肺癌的機率35%，肺癌死亡率少29%。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
醫點名「咖啡這3種喝法」以為健康其實超傷身！ 拿鐵也中招
你是不是幾乎每天都要喝咖啡？根據最新研究，咖啡不只能讓你精神抖擻，還可能幫你的肝臟加分！ 適量喝咖啡 與降低肝臟疾病的風險有關 一篇發表於知名國際醫學期刊Clinical Gastroenterology and Hepatology的大型統合分析整合了16篇研究的資料，發現喝咖啡的人，罹患肝癌的風險降低了約40%！另一篇2021年的統合分析也發現，喝咖啡使脂肪肝發生機率下降23%，脂肪肝進展至嚴重纖維化的風險也下降33%。甚至，美國肝臟醫學會(AASLD)在2023年發布的脂肪肝臨床指引中也提到：「每天喝三杯或更多咖啡可能對肝臟有潛在好處」。邱筱宸醫師指出，這些發現雖然主要來自觀察性研究，但結果一再重現、樣本龐大，讓咖啡成為越來越受學界關注的飲品！咖啡不只是咖啡因。它還富含多酚、抗氧化物質、以及可能具有抗發炎效果的天然成分。推測它有可能透過以上這些方式保護肝臟，不過詳細機轉仍有待未來研究去證實。 怎麼喝，才是「護肝喝法」？ ．每天1-3杯中杯黑咖啡（約200-300 ml/杯）．不加糖、不加奶精最好，若要加，也盡量少量．有胃痛、胃食道逆流、心悸、孕婦或哺乳婦女，應先諮詢醫師．不建議「常春月刊 ・ 1 天前
台大高材生「早餐不吃1物」甩7公斤！ 醫：吃對食物更健康
蔡明劼日前在臉書粉專撰文道，減脂需要均衡飲食，特別是要注意「吃到足夠的蔬菜量」，但有些人困擾早餐不容易攝取蔬菜，他建議可選擇不必煮也能快速上桌的食材，像是小黃瓜、牛番茄、玉米筍等等。蔡明劼提到，有位從台大財金系畢業的學姐，曾在香港、新加坡工作，由於金融業...CTWANT ・ 13 小時前
身體正在「慢性燃燒」？名醫：必做5件事預防癌症
身體長期處於慢性發炎狀態，不僅會加速老化，還會提高罹患癌症的風險。營養醫學醫師劉博仁指出，慢性發炎就像星星之火，會逐漸傷害血管內皮、干擾胰島素與粒線體功能，不僅加速老化，還會增加糖尿病、癌症等疾病風險。他建議從「吃、補、睡、動、心」五個面向著手改善，這也是長壽的關鍵之道。中天新聞網 ・ 5 小時前
不用萬步！最新研究：日行「這步數」就能延緩失智症
阿茲海默症是長者失智的主因之一。一篇新發表在知名期刊的文章指出，對於大腦已經開始出現該疾病分子跡象但尚未出現任何認知症狀的老年人來說，每天走3千～5千步，就能幫助延緩認知能力下降，認知退化延後約3年，而每天走5000–7500步的人，延後幅度可達7年。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
一吃早餐就停不下來、愈吃愈想吃？ 營養師揭「關鍵元兇」：少了這1類食物
早餐不僅是一天的第一餐，更是啟動身體代謝與大腦運作的重要時刻。營養師陳珮淳表示，若選擇錯誤的食物，可能導致血糖波動、精神倦怠，甚至影響整日的專注與效率。不同的早餐組合會帶來截然不同的能量表現，因此正確搭配營養素，才能讓身體維持穩定狀態。 高油高糖早餐 會帶來負面效應 若早餐以油炸食物、含糖飲料或精緻澱粉為主，容易造成血糖快速升高，隨後迅速下降，導致腦部短暫缺乏能量而出現疲倦感與注意力下降。此外，陳珮淳營養師指出，過多油脂會使消化速度變慢，讓人精神遲滯、氣色黯沉；若僅依靠飲料充飢，則缺乏足夠營養，不僅無法維持飽足感，也使工作效率下降。 補充優質蛋白質 是啟動身體鑰匙 蛋白質是維持代謝與穩定血糖的重要營養素，能延長飽足感，避免血糖大幅波動。若早餐缺乏蛋白質，例如僅吃白吐司或饅頭，容易出現疲倦與飢餓感。陳珮淳營養師建議蛋白質來源包括雞蛋、無糖豆漿、優格、毛豆、鮪魚與雞胸肉，這些食材能有效提供大腦與肌肉所需的能量。 適量健康油脂 有助情緒與腦部運作 適量攝取優質油脂，不僅能協助脂溶性維生素（A、D、E、K）的吸收，還能穩定情緒與提升專注力。陳珮淳營養師指出，早餐若能加入酪梨、堅果、橄欖油或亞麻常春月刊 ・ 4 小時前
資深法官周盈文腦出血搶救中！「1常見病」釀禍：500萬人小心
65歲的資深法官周盈文，昨(3日)下午被發現倒臥於辦公室內，疑似因腦部出血昏迷，緊急送往台大醫院搶救中，初步懷疑是因高血壓引發腦溢血。醫師表示，腦出血就是腦中風，最常見的原因就是高血壓。因此，高血壓病患者務必控制日常的血壓值。預估計，台灣約有500萬名高血壓患者。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
喝咖啡別碰12種藥物！藥師示警：恐引發災難性副作用
咖啡是許多人日常生活中不可或缺的飲品，尤其早晨一杯咖啡能夠提神醒腦，幫助開啟一天的工作。然而，英國《每日郵報》報導，藥劑師警告，咖啡若與某些特定藥物一同服用，可能會產生危險的交互作用，甚至引發「災難性副作用」，對健康造成嚴重威脅。中天新聞網 ・ 11 小時前
他做檢查恐得「肝硬化」！醫推多吃「2食物」 6年後奇蹟逆轉
喝咖啡不只提神，還能保護肝臟。腎臟科醫師江守山分享，一名B型肝炎帶原者每年做檢查，發現肝硬化指數逐年升高，擔心惡化成肝癌，遂向醫師求助。江守山建議他每天喝4杯咖啡，並攝取富含褪黑激素的食物，後續追蹤約6年，指數未再上升，甚至達到「逆轉」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
麵包中恐有2A級致癌物 「這零食」含量比它多1000倍
研究指出，麵包烘烤會產生WHO列2A級可能致癌物丙烯醯胺，但正常攝取不會顯著提高癌症風險，需長期大量暴露才有疑慮。張適恆醫師提醒，台式麵包糖油鹽較高更需注意，建議選擇添加少的麵包、避免烤焦，並減少油炸食品攝取。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
早餐蛋餅這樣吃！增肌減脂完美搭配 專家推薦5吃法 1作法是低卡零食
早餐愛吃蛋餅嗎？不論是餅皮軟Q或金黃酥脆的蛋餅，都各有擁護者，但蛋餅多用油煎，熱量高嗎？對於想減脂控制體重的民眾，可以用蛋餅當早餐嗎？營養師孫語霙分享5種低卡蛋餅吃法，每捲不超過450大卡，還能吃到均健康2.0 ・ 13 小時前
手術前一刻被喊卡？只因「沒停藥」 醫：可能危及生命
桃園醫院骨科病房護理長王瓊玉指出，術前未依醫囑停藥是導致手術臨時取消或延期的主要原因之一。一名李姓女性病患經過長時間等待準備接受手術，卻在手術前一刻被告知必須取消或延期，原因是她忘記依醫囑停用特定藥物。中天新聞網 ・ 5 小時前
「1關鍵」煮出名店紅豆湯！營養師曝生理期喝「紅豆湯」補鐵真的有效 | Women's Health
紅豆湯有豐富纖維素、蛋白質來源、高含量抗氧化劑、有助於血糖控制等五大功效，告訴你想要煮出超軟爛的紅豆湯重要一關鍵就是「足夠的水量」。Women's Health美力圈 ・ 22 小時前
社畜都中招！醫揭上班族「3習慣」加速老化 容易出現體重增加、腦霧
許多上班族因為工作壓力大，假日常以大吃大喝、熬夜追劇來犒賞自己，卻忽略了健康的重要。對此，營養功能醫學專家劉博仁提醒，許多人「長期高壓、熬夜」、「三餐靠速食、炸雞、含糖飲料」、「缺乏運動與放鬆時間」，雖然賺到了錢，卻在不知不覺中透支了健康。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
日護理師狂瘦12公斤！靠這招瞬食減重 必吃2食物打造易瘦體質
日本護理師松田理惠只靠改變飲食，就在一年內減重12公斤，她在懷孕時增加的10公斤體重，也只用20天就恢復了。 她靠瞬食減重法 一年減重12公斤 松田理惠說，她從小學5年級就展開了減重人生，曾嘗健康2.0 ・ 1 天前
「這時間」吃早餐最健康！研究：延後1小時增11%死亡率
許多人為了遵循168斷食法，會延後或不吃早餐，但食安專家韋恩(楊世煒)表示，一項新研究發現，早餐早一點吃比較好，早餐太晚吃者，較容易早死。專家也建議，依照現有資料顯示，起床後一小時內進食是好的。若早餐時間從7:30延後1小時，則在這34年間的研究期間死亡率將增加8%至11%。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前