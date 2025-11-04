防心肌梗塞、腦中風！營養師推「3飲品」：可延緩血管老化

生活中心／彭淇昀報導

維持血管健康是預防慢性病的關鍵，但隨著年齡增長與作息失衡，血管逐漸失去彈性、愈來愈硬，導致「血管年齡上升」，也提高高血壓、心肌梗塞與腦中風風險。對此，營養師點名「3飲品」每天喝1杯，可有助於維持血管健康，並延緩血管老化。

維持血管健康是預防慢性病的關鍵，營養師點名「綠茶、咖啡、番茄汁」每天喝1杯，可有助於維持血管健康，並延緩血管老化。（示意圖／資料照）

根據《Yoga Journal》報導，除了飲食、運動等生活習慣的調整外，日常的飲品選擇同樣關係重大。日本營養師寺內麻美指出，血管老化與飲食失衡、缺乏運動、睡眠不足、壓力過大及吸菸等因素有關，若伴隨高血壓、血脂異常等慢性病，血管柔軟度更容易下降，動脈硬化風險增高。她建議，可透過「3飲品」幫助延緩血管老化、維持良好血液循環。

●綠茶

綠茶富含兒茶素，有助抑制LDL（壞膽固醇）氧化、減緩動脈硬化進展，並有助控制血壓。抹茶含整片茶葉營養，抗氧化效果更佳，適合餐後飲用。營養師建議，冬天可選擇溫熱綠茶以促進血液循環。

●咖啡

咖啡中的綠原酸劑具有抗氧化、抗發炎作用，根據日本研究顯示，每日喝2-3杯咖啡的人，心血管疾病風險較低，不過營養師提醒，過量咖啡因恐影響睡眠與血壓，建議每日不超過2-3杯，亦可選擇無咖啡因版本，仍能期待保護血管效果。

●番茄汁

蕃茄中的茄紅素可防止血管氧化、維持血管健康，也有助降低中性脂肪與 LDL 壞膽固醇。營養師提醒，為避免攝取過量鈉影響血壓，應選擇無鹽版本，每日一杯為宜。

廣告 廣告

寺內麻美表示，血管健康會隨年齡變化，但不良生活習慣會加速老化，因此建議可透過規律運動、良好睡眠搭配正確飲品，如綠茶、咖啡與無鹽蕃茄汁，可幫助維持血管柔韌、預防動脈硬化。

更多三立新聞網報導

飯店熱水奪命！72歲翁洗澡「活活被煮死」 家屬崩潰：皮膚整片脫落

台人愛喝手搖！專家曝「1類飲品」是腫瘤細胞養分 罹大腸癌風險增

末期淋巴癌逆轉！她靠「1食物」奇蹟康復 醫示警：小心3大風險

豬場父子不只滅證還串證？越查越黑 陳又新：中市府該說清楚

