防急診塞爆 雲林長庚春節加開特別門診分流就醫人潮

【記者 蘇峯毅／雲林 報導】春節連假期間返鄉人潮湧現，加上冬季為多種疾病好發時節，雲林長庚紀念醫院提前部署春節醫療應變措施，除維持24小時急診與住院服務外，並規劃春節特別門診，降低急診負荷，提升整體醫療服務效率。

雲林長庚紀念醫院院長黃東榮表示，醫院每年均會依據春節期間看診需求及傳染病流行情形，提前盤點醫療人力與設備，確保能因應突發狀況。今年春節期間，將於2月17日至2月20日加強開設春節特別門診，提供非急重症患者更多就醫管道，讓醫療資源能更有效分配。

黃東榮強調，春節前後常見慢性病控制不穩、心血管疾病及呼吸道疾病風險增加，醫療團隊特別針對高齡長者與慢性病患者加強關懷，透過衛教宣導、用藥提醒及必要的醫療追蹤，協助民眾在節慶期間維持健康狀態，安心團圓過好年。

院方也提醒民眾，若有春節期間就醫需求，可事先透過雲林長庚紀念醫院官方網站或「長庚e指通」App 查詢春節門診時段，善用門診資源，避免集中前往急診。（照片／記者 蘇峯毅 翻攝）