防急診壅塞 春節開特別門診
今年春節長達9天，為了避免重演去年急診塞車，衛福部15日端出春節整備專案，針對流感、腸胃炎等，初一到初三將開設傳染病特別門診；6都13處則設假日輕急症中心（UCC）提供緊急服務；責任急救醫院，春節期間每天都要回報急診待診數，急診轉住院要是等太久，未來將會評估連動醫院評鑑。
衛福部醫事司司長劉越萍直言，春節平均急診來診量約會比平日多1.5至1.7倍，以非重症為大宗，但去年9天春節期間，正好遇上流感高峰、基層門診沒開，導致病人湧入醫院，醫院因人員輪休關閉病床，影響緊急住院需求等狀況，導致往年春節後一周就能消化人潮，卻花了一個月才恢復。因此這次提出四大策略，盼透過提早因應，讓醫院不要關床。
疾管署署長羅一鈞預估，春節前夕類流感門急診單周上看13萬人次，因此初一（2/17）至初三（2/19）開設「傳染病特別門診」，至少一千診次，民眾出現類流感症狀，可就近在診所或特別門診醫院就醫，勿因輕微的呼吸道症狀湧入急診，造成醫療量能負荷。開診醫師則給獎勵，每診次1萬元，醫師若是兒科、感染科、胸腔科，更加碼至1.5萬元。
醫院端部分，為讓人流順暢，衛福部則「蘿蔔棒子」齊出，春節期間只要有開診，就有獎勵。健保署長陳亮妤表示，健保署提供醫院、診所、藥局診療費、藥事費加成30％～100％，共挹注16億元，並要求獎勵金須分配8成以上給相關人員，不限於醫師、藥師、護理師，還有行政人員、清潔人員、醫檢師等，會由醫院統籌分配。
至於「棒子」，劉越萍表示，1月31日至3月1日期間，要求醫院每日回報急診每日等待住院人數等七大指標，若超過閾值，讓病患等太久，衛生局將介入，先柔性勸導並給予行政指導，進行人流管控，例如請醫院協助住院病人先轉出，或是部分病患門診打完抗生素就可回家，不要都擠在醫院。未來將研議以評鑑連動緊急醫療人力表現，中央地方一起確保醫療網運作。
其他人也在看
26歲女被判「一輩子洗腎」不可置信痛哭 醫：眾多惡習的集體謀殺！
一名年僅26歲的上班族女子因腎功能完全衰竭，必須終身洗腎。腎臟科醫師洪永祥指出，高果糖飲料是導致年輕人腎衰竭的頭號元凶，而腎臟在壞掉70%之前可能都不會出現明顯症狀。中天新聞網 ・ 18 小時前 ・ 237
手術前空腹10小時...竟滿肚食物 醫一問：都有打瘦瘦針！
使用GLP-1類藥物的患者應被視為麻醉風險評估中的特殊族群，患者於接受麻醉、手術或內視鏡檢查前，務必主動告知醫療團隊用藥史。嘉義市聖馬爾定醫院內科部主任羅清池指出，該院近日接連遇到3名病患，儘管已依規定空腹超過10小時，檢查時卻發現胃內仍殘留大量未消化的食物。中天新聞網 ・ 15 小時前 ・ 4
趙小僑狂瘦15kg秘訣曝光！「豆腐餐＋這飲食法」代謝回春、養成易瘦體質！
今年46歲的趙小僑，自從在社群平台公開自己的減肥歷程後，討論度一路延燒，至今仍是不少女性心中的瘦身範本。她近期也在 YouTube 分享「減肥滿一週年」的回顧心得，從體重變化、飲食調整到維持期心態毫不女人我最大 ・ 21 小時前 ・ 9
全台1500萬人都在吃！「這款藥」誤用恐傷腎、胃出血
根據統計，在健保藥物使用人數最多的前5名中，市面常見的止痛藥就占據2名，每年共有約1500萬人使用。台北慈濟醫院藥學部藥師王平宇表示，止痛藥若未依正確方式使用，不僅無法解決疼痛問題，更會對健康造成潛在風險。其中特定成分止痛藥若使用不當，除了導致急性腎臟損傷、腸胃道出血等問題，更可能造成止痛藥依賴或成癮情形。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 3
一天吃水煮蛋「4~6顆」最營養 醫：蛋黃是關鍵核心！
家醫科醫師李思賢透露，門診中經常聽到患者自豪表示早餐會吃一顆水煮蛋，他總是笑著回應「很好」，但內心其實想提醒患者可以再多吃一些。李思賢指出，雞蛋堪稱自然界的超級蛋白質來源，每天攝取4至6顆都在可接受範圍內，單吃一顆其實遠遠不足。中天新聞網 ・ 20 小時前 ・ 35
30歲女吃完大餐「2天內病逝」！醫揭致命死因
生活中心／李明融報導日常生活的一個小動作往往可能會成為致命的原因，日前一名30歲女子和友人享用高檔自助餐，不料返家後就寢，半夜突然感覺到腹痛被送進急診室，經確診為急性胰臟炎，經搶救2天後仍不治身亡，死後抽血結果發現女子的三酸甘油酯竟飆破4000mg/dL，醫師點出致命原因竟是因為女子生前自行停藥所致。民視 ・ 1 天前 ・ 5
想活得久就要多吃1食材！研究曝：死亡風險降6%
生活中心／杜子心報導你每天餐桌上常見的菇類，可能不只是配菜，還和健康、壽命有關。近年研究陸續發現，看似平凡的食材，其實會長期影響身體狀態。營養師老辜分享，一項追蹤超過60萬人的研究顯示，有固定吃菇類習慣的人，全因性死亡風險約降低6%。即使研究團隊已排除年齡、性別、生活型態、飲食品質與熱量攝取等因素，這項差異仍然存在，顯示菇類可能在日常飲食中扮演關鍵角色。民視健康長照網 ・ 13 小時前 ・ 2
精瘦、無慢性病！27歲務農男突爆腦中風「橫跨128公里搶救」
花蓮慈濟醫院2025年11月中收治一名年僅27歲的腦中風病人王先生，平日身材精瘦且務農，無慢性病史，卻因突發腦血管阻塞昏倒路邊。在跨院接力搶救下，術後15天即康復出院。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
馬年12生肖健康運排行榜！屬龍留意刀傷車關，「這生肖」恐小病纏身
一轉眼就要結束2025了！願大家在今年都能活出期待中的生活，並展望即將到來的2026！命理專家湯鎮瑋老師為《女人我最大》獨家完整剖析2026馬年12生肖全運勢，將你想知道的所有生肖精準預測一次告訴你，女人我最大 ・ 2 天前 ・ 發表留言
台灣手搖飲成洗腎推手？醫曝年輕人最常踩的5大地雷
生活中心／杜子心報導台灣人愛喝手搖飲早已是日常，但這樣的生活習慣，可能正在悄悄傷害腎臟。腎臟科醫師洪永祥分享一起年輕洗腎案例，一名26歲的上班族女性，為了拚業績早出晚歸，每天一定要喝上2杯手搖飲來紓壓。近半年她常出現臉部浮腫，卻以為只是熬夜太累，直到某天深夜在辦公室加班，突然感到呼吸困難，像是肺部進水般喘不過氣，緊急送醫後才發現，腎功能已經完全衰竭。民視健康長照網 ・ 16 小時前 ・ 1
早餐「吃油一點」反而會瘦！醫激推「3食物」：燃脂神助攻
不少人為了減肥，早餐刻意少吃，甚至不吃，不過家醫科醫師許書華指出，其實減肥不必餓肚子，早餐「吃對油脂」反而有助於燃脂，建議選擇酪梨、無糖希臘優格、無調味堅果等「穩糖型早餐」，不只能夠穩定血糖，還可以讓代謝更順暢。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 發表留言
婆媽注意！知名賣場驚傳出包 1蔬菜農藥超標3倍
婆媽注意！知名賣場驚傳出包 1蔬菜農藥超標3倍EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 2
婦「靠飲食控制不吃藥」糖化血色素6.3%降至5.5%
心臟內科醫師劉中平分享一名67歲女子的案例，患者透過嚴格飲食控制，成功將糖化血色素從6.3%降至5.5%正常範圍，降幅超過12%，過程中完全沒有使用藥物。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
30歲OL不運動「早餐菜單換這4樣」3個月瘦5kg！醫師也驚訝：脂肪肝消失了
在台灣，脂肪肝相當常見，平均每10人就有3人有相關問題。肝膽腸胃科醫師錢政弘分享一名30多歲上班族女性的案例，對方原本有輕度脂肪肝，在完全沒有增加運動量的情況下，僅透過調整早餐內容，3個月後回診照超音波，脂肪肝竟已消失，體重也從76公斤降到71公斤。姊妹淘 ・ 5 天前 ・ 8
早餐吃油一點就能瘦？醫推「3食物」燃脂效果超好
生活中心／吳宜庭報導家醫科醫師許書華：「早餐吃油一點竟然可以幫助燃脂？！」，她指出，許多人以為減肥需要餓肚子，但根據《國際肥胖期刊》報導，早餐攝取適量優質脂肪不僅不會讓人發胖，反而有助於燃脂減肥效果更佳。醫師推薦，早餐可以吃「這3樣」，並搭配「2物」，讓一整天的血糖不會在一開始就急速上升。民視健康長照網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
醫起看／18歲男大生載美女夜衝 突胸悶急送醫！竟是「心肌梗塞」
醫起看／18歲男大生載美女夜衝 突胸悶急送醫！竟是「心肌梗塞」EBC東森新聞 ・ 7 小時前 ・ 發表留言
沒戴套惹禍！台中男確診M痘「成今年首例」 多名接觸者急匡列
（生活中心／台中報導）台中市出現今（115）年首例本土 M 痘（mpox，俗稱猴痘）病例。個案為 30 多歲本 […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 1
26歲女愛喝手搖飲、常熬夜「須終生洗腎」 醫示警：出現3症狀趕快就醫
近年台灣年輕族群洗腎案例逐年增加，已成為醫界高度關注的健康警訊。臨床觀察發現，不少患者在確診前並沒有明顯慢性病史，也缺乏腎臟疾病相關警覺，往往是在健康檢查數值異常，或因突發身體不適送醫後，才驚覺腎功能已嚴重受損，甚至必須立刻接受洗腎治療。醫師指出，年輕人腎衰竭往往來得又急又快，對患者與家屬都是沉重衝擊。太報 ・ 9 小時前 ・ 發表留言
30歲女子大餐後腹劇痛過世！醫曝關鍵：「這數值過高」不可擅自停藥
[Newtalk新聞] 一頓高檔自助餐竟成了奪命晚餐，一名30歲年輕女性在餐後劇痛送醫，搶救兩天仍因多重器官衰竭不幸身亡，安南醫院醫療副院長許秉毅指出，死者三酸甘油酯數值高達4000多mg/dL，主因在於患者明知數值偏高卻自行停藥。許秉毅強調，高三酸甘油酯患者若擅自停藥，極可能在飽餐後誘發致命的急性胰臟炎。 許秉毅於臉書發文說明，日前參與「健康2.0」節目談論三酸甘油酯高的併發症後收到許多迴響，甚至有民眾從新竹打電話請教，因此針對三酸甘油酯高引起的併發症與基本治療原則進行說明。許秉毅指出，高三酸甘油酯最恐怖的併發症就是致命性的「急性胰臟炎」，他回憶某年冬天，一位30歲女性在飯店吃完高檔自助餐後，半夜突然劇烈上腹痛送急診，確診為嚴重急性胰臟炎。 許秉毅進一步表示，該患者入院隔日出現呼吸急促、腎功能變差且血鈣下降，隨即轉入加護病房。許秉毅強調，由於病患沒有喝酒習慣也沒有膽結石，詢問病史後發現她明知三酸甘油酯偏高，曾吃過一陣子藥，但因不想長期服藥而自行停藥。患者在進入加護病房後很快需要插管、使用呼吸器，第二天即出現休克，最終仍不幸離世。許秉毅感嘆，等到病患過世後檢驗結果回報，三酸甘油酯數值竟新頭殼 ・ 1 天前 ・ 2
頻頻胸悶卻心電圖正常？醫示警「別被騙」再做3檢查保命
許多患者都曾有類似經驗，明明感到心跳快速、胸口悶痛，但一到醫院檢查心電圖卻完全正常，讓人懷疑是否儀器失準。台北醫學大學附設醫院心臟內科主治醫師姜廣興指出，診間經常遇到患者抱怨心悸胸悶，檢查結果卻顯示綠燈，這並不代表身體在說謊。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 1