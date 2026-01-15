防急診壅塞 春節開特別門診

今年春節長達9天，為避免重演去年急診塞車，衛福部15日端出春節整備專案。（本報資料照片）

今年春節長達9天，為了避免重演去年急診塞車，衛福部15日端出春節整備專案，針對流感、腸胃炎等，初一到初三將開設傳染病特別門診；6都13處則設假日輕急症中心（UCC）提供緊急服務；責任急救醫院，春節期間每天都要回報急診待診數，急診轉住院要是等太久，未來將會評估連動醫院評鑑。

衛福部醫事司司長劉越萍直言，春節平均急診來診量約會比平日多1.5至1.7倍，以非重症為大宗，但去年9天春節期間，正好遇上流感高峰、基層門診沒開，導致病人湧入醫院，醫院因人員輪休關閉病床，影響緊急住院需求等狀況，導致往年春節後一周就能消化人潮，卻花了一個月才恢復。因此這次提出四大策略，盼透過提早因應，讓醫院不要關床。

疾管署署長羅一鈞預估，春節前夕類流感門急診單周上看13萬人次，因此初一（2/17）至初三（2/19）開設「傳染病特別門診」，至少一千診次，民眾出現類流感症狀，可就近在診所或特別門診醫院就醫，勿因輕微的呼吸道症狀湧入急診，造成醫療量能負荷。開診醫師則給獎勵，每診次1萬元，醫師若是兒科、感染科、胸腔科，更加碼至1.5萬元。

醫院端部分，為讓人流順暢，衛福部則「蘿蔔棒子」齊出，春節期間只要有開診，就有獎勵。健保署長陳亮妤表示，健保署提供醫院、診所、藥局診療費、藥事費加成30％～100％，共挹注16億元，並要求獎勵金須分配8成以上給相關人員，不限於醫師、藥師、護理師，還有行政人員、清潔人員、醫檢師等，會由醫院統籌分配。

至於「棒子」，劉越萍表示，1月31日至3月1日期間，要求醫院每日回報急診每日等待住院人數等七大指標，若超過閾值，讓病患等太久，衛生局將介入，先柔性勸導並給予行政指導，進行人流管控，例如請醫院協助住院病人先轉出，或是部分病患門診打完抗生素就可回家，不要都擠在醫院。未來將研議以評鑑連動緊急醫療人力表現，中央地方一起確保醫療網運作。