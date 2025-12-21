防恐攻 公共場所維安應變升級

北捷隨機攻擊案釀死傷，各地警戒升級，誠品南西店門外警力加強部署。（中央社）

記者孫曜樟∕台北報導

內政部與警政署二十、二十一日分別與各縣市警察局長召開視訊專案會議，下令針對航空、鐵路、捷運等大眾運輸系統及大型活動場所立即提高見警率，並結合民力資源建構嚴密的社會安全防護網。

鑑於年末各類大型活動頻繁，警政署指示各級警察機關針對轄內交通樞紐與人潮稠密處啟動高規格維安作為，要求各警局在規劃勤務時不應僅依賴現有警力，更應積極結合轄區內義警、義交、社區巡守隊等協勤民力；對於各大公共場域、賣場或活動主辦單位所聘僱的駐衛警與保全人員，也應建立緊密的聯繫通報管道，納入整體維安體系，形成「多層次」的防護網絡。透過公私協力，在突發狀況發生時達到「報案快、到場快、處置快」即時應變效能，將傷害降至最低。

此外，警政署也指示各轄區警局針對中小學校園周邊依據實際狀況，彈性調整安全維護勤務，並與校方保持密切聯繫，防止模仿效應或治安死角威脅學生安全。

為防範類似事件產生模仿效應，高等檢察署也成立「督導應變小組」，責成各地檢署同步成立「防範恐怖攻擊應變小組」，全面強化預警、通報與即時應處機制。