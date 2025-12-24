防恐攻！北捷增「張文條款」 禁止1穿著入站

北捷表示，為維護捷運系統安全與乘車秩序，並兼顧多數旅客權益，即日起增訂「旅客進站裝扮應行注意事項」。（圖／翻攝自北捷臉書）





台北捷運19日發生重大無差別攻擊事件，引發社會對公共運輸安全的高度關注。北捷表示，為維護捷運系統安全與乘車秩序，並兼顧多數旅客權益，即日起增訂「旅客進站裝扮應行注意事項」。

此次措施源於本月19日傍晚，27歲男子張文身穿戰術背心、配戴防毒面具，先後於台北車站M7出口與捷運中山站外丟擲煙霧彈並持刀攻擊民眾，造成包括其本人在內共4人死亡、11人受傷，震驚全台。

北捷指出，若旅客無正當理由佩戴防毒面具、過濾式呼吸器、頭盔、面罩、面具等，或穿著具恐攻、武裝態樣、足以引發危安疑慮的裝扮，經站務人員勸導仍未改善，將依《台北捷運系統旅客須知》拒載，必要時會同警方，強制或護送當事人離開捷運系統範圍；另無正當理由攜帶防毒面具、空氣呼吸器等情形，也將通報警方並記錄在案。

廣告 廣告

針對外界關心的變裝界線，北捷強調，尊重多元文化與個人裝扮自由，包括戲服、布偶裝、COSPLAY等，原則上仍依一般乘車規範辦理，不另設限制。但若裝扮已影響他人感受、引發恐懼或疑慮，仍可依現行規定拒絕搭乘。

此外，北捷也說明，案發當天並無監視器故障，僅台北車站B2層一部錄影主機磁區於事前受損，無法回溯影像，但即時畫面正常，透過其他設備交叉比對，完整掌握兇嫌動線，未影響辦案。未來只要出現多區域火災警報，將視同危安事件處理，並透過廣播、跑馬燈、官網與App即時提醒旅客。

北捷也將研議導入監視器AI辨識技術，並配合跨年活動於12月26日結合警消單位進行大型實兵演練，強化應變能力。同時已為站務人員發放簡易防護面罩，提升緊急救護安全，相關人力與設備升級預算，也將循程序爭取辦理。

更多東森新聞報導

網問「89為何不去擋砍人嫌犯」 他神回：我們看起來會去誠品嗎？

快訊／點名攻擊高雄車站！男子遭上銬帶走 發文原因曝光

張文無業！與家人失聯2年 警查金流：媽媽會匯款

